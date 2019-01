Los policías locales de Orihuela se plantan y no harán más servicios extraordinarios

La Policía Local de Orihuela no hará ningún servicio extraordinario desde este fin de semana hasta que el Ayuntamiento no se siente a negociar sus reivindicaciones basadas en mejoras salariales, de equipamiento y de servicio. Los agentes que estaban dentro de la bolsa de horas extra, unos 60, se niegan a seguir cubriendo eventos fuera de sus horarios lo que afectará este mismo fin de semana a la celebración del Medio Año Festero cuya seguridad deberán cubrir las únicas dos patrullas de servicio que hay en fin de semana, sin refuerzos policiales. Así lo han comunicado los sindicatos con representación en el Ayuntamiento, CSIF, SPPLB y UGT, quienes se sienten «engañados» el edil de Recursos Humanos, Rafael Almagro, y la concejal de Policía, Mariola Rocamora, al no cumplir las promesas que les realizaron el pasado verano (cuando suspendieron la huelga de horas extra convocada para las fiestas de Moros y Cristianos) relativas a una mejora de medios técnicos, materiales y humanos.

Los sindicatos piden renegociar la bolsa de horas extra que se aprobó en enero de 2018 y que supone 217 euros por cada servicio que prestan fuera de su horario laboral, con una duración media de 6 horas y que se abona a mes vencido. Los representantes sindicales consideran que «ha caducado» y piden la convocatoria de una Mesa General de Negociación «porque la quieren reactivar sin negociar con los sindicatos», indicó a este diario un portavoz de los sindicatos. Estos proponen elevar la cantidad a 240 euros (40 por cada hora extra trabajada).

Además, entre las peticiones sindicales se encuentra el pago de una cantidad extra por los turnos en sábado (20 euros), domingo (30 euros) y días festivos (entre 50 y 100 euros por jornada) y lo justifican porque «en esas fechas se elevan el número de intervenciones por mayor ingesta de alcohol y drogas, violencia de género, robos o agresiones». Y consideran los policías que están en una situación de «discriminación» con respecto de otros funcionarios del Ayuntamiento al no trabajar esos días. Recuerdan que en otros municipios esos turnos se compensan económicamente y en Orihuela, no. «Si no, trabajaremos de lunes a viernes de 6 de la mañana a 3 de la tarde, como cualquier otro funcionario, y las tardes y noches que las cubra la Policía Nacional y la Guardia Civil», indicó el mismo portavoz sindical.

Otro de los puntos que separan a policías y Ayuntamiento es el plus de nocturnidad. Los agentes consideran que es insuficiente y, de hecho, cada vez son menos los policías que piden este turno. Actualmente los funcionarios policiales cobran 331,19 euros brutos mensuales por patrullar por las noches «cuando en ciudades como Elche cobran el doble», se quejan. Además, hay otros muchos puntos que reclaman en el amplio dossier de reivindicaciones que los sindicatos policiales ya han remitido al edil de Recursos Humanos y a la de Seguridad Ciudadana «aunque no queremos que nos digan sí a todo, si no negociar, que nos sentemos en una mesa y veamos cómo llegar a acuerdos», aclaran los representantes sindicales. «Pero hasta ahora, todo es no y no hay dinero, pero sí lo hay para anunciar millonarias inversiones en año electoral», se quejan.

Entre las peticiones de los policías se encuentra el realizar turnos de trabajo de 8x6 en Orihuela Costa, una compensación de 2.000 euros por disfrutar las vacaciones fuera del periodo estival (julio, agosto y septiembre), un mínimo de patrullas por turno y demarcación para cubrir bien el servicio (ahora escasas), la apertura de la galería de tiro (ahora clausurada por la edil de Policía), un complemento por realizar cometidos de un puesto superior o la mejora del vestuario y el equipamiento y su renovación periódica. Los sindicatos anuncian a los políticos oriolanos que los policías no harán más servicios extraordinarios «para su postureo (...) esos servicios que solo se pueden utilizar para que ustedes se paseen de pedanía en pedanía, de carrera en carrera, de procesión en procesión, de fiesta en fiesta y de sarao en sarao, para seguir añadiendo fotos a ese inmenso álbum de postureo en Facebook que es su legislatura». Y anuncian que van a iniciar una serie de protestas, la primera la que realizarán durante la celebración del próximo pleno ordinario el jueves 31 de enero.

La edil de Policía, Mariola Rocamora, reprochó las reivindicaciones que «son todas económicas» resaltó y dijo que «la bolsa de horas se negoció hace solo un año y ahora dicen que está obsoleto y que les subamos de 207 euros por servicio a 240 euros, 33 euros que es mucho, por 6 horas de trabajo». Rocamora recuerda que en julio hubo una reunión con Recursos Humanos y que no le valen «las medidas de presión» porque no se han cerrado aún las negociaciones. «Los eventos no van a peligrar nunca, porque se cubrirán con los medios que se tengan y Jefatura organizará los servicios para que se puedan hacer», dijo.