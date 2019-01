Cs rechaza los presupuestos sin aclarar si se abstendrá o votará en contra

La portavoz argumenta que solo se han cumplido once de los 20 compromisos pactados con el gobierno para apoyar las cuentas de 2018.

La portavoz de Ciudadanos, Pilar Gómez Magán ha expresado el rechazo de la formación a los presupuestos municipales de Torrevieja que se debaten mañana en pleno sin aclarar si esta formación se abstendrá o votará en contra. La postura de Ciudadanos -al menos una abstención de una de sus dos ediles- era clave para conocer si el equipo de gobierno en minoria iba a poder sacar adelante los presupuestos.

El voto de Cs será irrelevante si se confirma que un edil del PP, Miguel Cano, no va a acudir a la sesión porque se encuentra de viaje en Australia. Algo que se conoció el pasado martes en la comisión previa al pleno. En ese caso el gobierno, junto a Sueña Torrevieja obtendrían 12 votos, suficientes para aprobarlo al margen de lo que haga Ciudadanos y PP.

En la comisión especial previa al pleno de presupuestos del pasado martes Ciudadanos se abstuvo. Algo que, por otra parte, no hizo público.

La portavoz ha denunciado que "más de la mitad de los compromisos que pactó el cuatripartito con nuestra formación para aprobar los presupuestos en 2018 siguen sin ejecutarse y, aún con este panorama, el equipo de Gobierno nos pide que apoyemos sus cuentas de 2019. Es totalmente insólito" y ha considerado que "esta actitud confirma una vez más que estamos ante un Gobierno tan déspota con los acuerdos pactados con otros grupos que carece de aval para seguir pidiendo el apoyo de Ciudadanos".

La edil ha sentenciado "que no cuenten con nuestro voto en este escenario en el que la oposición trabaja de forma unilateral. No vamos a pasar por alto que once de las veinte medidas de Cs que fueron aceptadas se han obviado y no se espera que las hagan realidad en los próximos meses".

Gómez Magán ha mencionado algunas de las propuestas pendientes de ejecución: "La Uned sigue sin visos de implantarse en 2019, ni las mejoras de los servicios de las playas pese a que son el motor económico de la ciudad". Ha lamentado que tampoco se hayan hecho realidad otras medidas menos costosas como campañas y estudios contra el acoso escolar o el maltrato infantil, o la implantación de la administración electrónica y la puesta en funcionamiento del Teatro Municipal y del Museo de Semana Santa, "dos emplazamientos clave en Torrevieja". La edil ha remarcado que "no han podido ni colocar un columpio adaptado en el parque de Las Naciones".



En cuanto a que se apruebe el presupuesto de Torrevieja gracias a la posible ausencia de un concejal del PP, la portavoz ha criticado que "casualmente siempre haya un edil de las filas populares que falta a las citas importantes como el pleno, muy oportuno". (La edil del PP Agustina Esteve no pudo estar presente en algunas sesiones del pleno hace unos meses por enfermedad grave).

Gomez Magán ha mantenido que "Ciudadanos hace una oposición responsable mientras otros grupos de la oposición dejan mucho que desear, como Sueña Torrevieja, que brinda su apoyo aunque no se cumplan sus propuestas".