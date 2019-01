El agua residual de una urbanización va a la rambla de la Fayona desde 2003

Desde 2003 la urbanización Mirador de San Miguel de Salinas -La Balsa vierte la mayor parte de las aguas residuales que genera esta urbanización con capacidad para 750 viviendas a la rambla de la Fayona, que desemboca en la laguna salinera de Torrevieja, según la Asociación de Vecinos de San Miguel. La depuradora construida para dar servicio al residencial nunca ha funcionado correctamente, según las mismas fuentes.

La responsable inicial de la promoción, una importante firma oriolana, no solo no ha resuelto este problema ambiental: ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) una autorización de vertido a cauce público de aguas depuradas para legalizar la situación. Estos vertidos, según recoge en sus alegaciones colectivo vecinal, han sido denunciados en dos ocasiones en los últimos años -2008 y 2016-. Estas autorizaciones son habituales en otras zonas de la comarca de la Vega Baja. Las aguas de las depuradoras van a parar a azarbes o al río Segura y son reutilizadas por los regantes -una vez tratadas por depuradoras que sí funcionan correctamente y gestionadas a través de organismos públicos-. No es el caso de esta instalación de tratamiento de San Miguel, según la misma fuente.

La Asociación de Vecinos ha alegado contra esa iniciativa. Pide a la CHS que deniegue el permiso y ha advertido del peligro para el medio ambiente que supondría la autorización. Esas alegaciones indican que la empresa se comprometió cuando fue aprobado el plan parcial hace 15 años a conectar su red de colectores de saneamiento con el sistema general de San Miguel, y de forma provisional, mientras no se realizaran esas obras a depurar y reutilizar el agua residual almacenada en una balsa. En este periodo «no ha cumplido ninguna de esas medidas» y ahora «vuelve a plantear lo mismo como si el tiempo no hubiera transcurrido». Según este escrito de alegaciones «evidentemente dejar caer las aguas ladera abajo es más económico para la empresa; pero de fatales consecuencias para nuestro medio ambiente», indican las alegaciones.



Incomprensible

La urbanizadora asegura ante la CHS que va a ser la comunidad de regantes de la zona la que va a correr con los gastos de las actuaciones de reparación y mantenimiento de la depuradora. Algo que los vecinos no terminan de tener claro porque en la petición no aparece quién va a compensar económicamente a esos regantes para completar la impulsión y que la depuradora pueda de forma efectiva prestar el servicio.

La Asociación cree «incomprensible» que la CHS se vaya a plantear autorizar este vertido cuando los acuíferos sobre los que recaen estas aguas -miles de litros diarios considerando un consumo medio de 200 litros por habitante- , en especial el de Torrevieja, presenta unos niveles de contaminación de nitratos elevados y las previsiones del Plan Hidrológico de Cuenca y existen previsiones de inversiones millonarias para mantener las láminas de agua de las lagunas con calidad de agua óptima. Las alegaciones consideran que la autorización «es la salida más barata para una empresa que lleva 15 años contaminando e incumpliendo de facto» los requisitos por los que obtuvo autorización para construir y piden que se conecten los colectores del residencial a la red general de San Miguel.