El viaje de un concejal del PP a Australia permitirá al gobierno aprobar los presupuestos 2019

El pleno extraordinario para la aprobación provisional de los presupuestos de Torrevieja está previsto el día 22 de enero. En esa fecha el concejal del PP, Miguel Cano, continuará en Australia. Y no va a regresar a tiempo de la sesión. El respaldo «crítico» que el martes hizo público Sueña Torrevieja al grupo de gobierno en minoría a esas cuentas permitirá que el proyecto sea aprobado provisionalmente en la sesión, sin necesidad de los votos de Ciudadanos, (que como es habitual desde hace tres años y medio confirma qué va a hacer en el momento de votar). Serían doce votos a favor (diez del gobierno de Los Verdes, APTCe, IU y PSOE) y dos de Sueña Torrevieja. Doce en contra de PP y Cs: en el caso de que Cs (dos ediles) los rechace junto con el PP (diez, sin el edil Cano). Con ese empate a 12 saldría adelante el proyecto de presupuesto de 2019 con el voto de calidad del alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes). Fuentes del equipo de gobierno aseguraron que «no tenían constancia» antes de convocar la comisión y el pleno extraordinario de la ausencia del edil Cano y se enteraron ayer en esa comisión. Indicaron que si un concejal «se ausenta varias semanas» la gestión municipal no puede condicionarse a esa decisión.Para las mismas fuentes es el grupo popular el que debe hacer sus propias previsiones sobre los asuntos que se van a llevar a pleno.

El PP indicó, aportando la documentación, que el concejal comunicó el 7 de enero por registro su ausencia por «motivos personales» hasta el 31 de enero. El mismo día, a primera hora, supuestamente antes de que se registrara ese documento, los portavoces del equipo de gobierno habían decidido en una reunión informal llevar el presupuesto al pleno «al margen de si contaban o no con los votos suficientes» para sacarlo adelante. Esta decisión la comunicó el edil de Hacienda, José Hurtado, en rueda de prensa el jueves 10.

En esa comparecencia Hurtado confirmó el cambio de criterio del gobierno porque en una declaración anterior dijo que en esta ocasión iba a solicitar el compromiso por escrito de Cs y Sueña de apoyo a las cuentas. Algo que no se produjo. En su perfil de Facebook, Cano anunciaba el pasado viernes 11, en una escala en Singapur, que «empezaba» sus vacaciones, con imagenes sobre su estancia en el país asiático.Ayer el concejal Cano se puso en contacto con INFORMACIÓN asegurando que se encuentra en Australia por motivos personales ligados a su profesión y que de saber que se iba a convocar el pleno «estaría en Torrevieja, por supuesto. Estaré ausente muy a mi pesar». «No me gustaría que nadie interpretara algo que no es cierto, que es que he abandonado mis potenciales obligaciones como concejal por placer», subrayó el edil, quien aseguró que los días previos a su llegada a Melbourne -en Singapur- no tenía compromisos laborales.