UGT tacha de "pantomima" la celebración de hoy en la Policía Local

Como "pantomima, ocurrensia (en torrevejense), y absurdo" califica el representante sindical de UGT, Carlos María Illán la convocatoria hoy por parte del equipo de gobierno y el director general de la Policía Local de una "fiesta" para celebrar el 185 aniversario de la fundación de la "milicia urbana" en Torrevieja.

El sindicato ha anunciado que sus representates sindicales no acudirán acto. Para este sindicato "al alcalde y al director general" les importa menos "que nada" la situación de "desidia" a la que han llevado el cuerpo de la Policía Local con sus "juegos de mesa" y el "póker, utilizando siempre el farol para engañar como buenos tahúres a los agentes municipales" y se "han inventado un aniversario absurdo, hecho a la carta para intentar equiparar la creación de milicias urbanas con la Policía Local". Según Illán la creación de la policía municipal "no tiene nada que ver con las milicias", según las referencias a textos históricos en todo el territorio de España.

El sindicato cree que esta "ocurrensia" tiene su origen en la intención del primer edil y el director general de que no se repita la "falta de asistencia" a otros actos como el día del patrón o el día de creación de la policía "a pesar de que gratifica a los funcionarios que asisten a su engaño con días libres". Con el fin de evitar "la patética foto del año pasado de vacío que se produjo, este año se llevan la celebración fuera de las dependencias policiales, al salón de plenos para que no se note la falta de policías al evento y que no se refleje lo solo que el alcalde está ante la plantilla".

Para la misma fuente el alcalde "ha intentado siempre" que los funcionarios no le planteasen problemas por lo que "no dudó en realizar promesas incumplidas y mentiras de un falso Mesías conciliador y demócrata". Algo que, según una nota de prensa del sindicato, ha "mermado hasta límites impensables la motivación de estos trabajadores a los que ha negado medios para el desarrollo de su trabajo, a los que hace trabajar en condiciones más que precarias", a juicio de UGT y "dificulta derechos laborales, en ocasiones por un mero afán revanchista". Según la misma fuente el alcalde "ha tenido la desfachatez de llamarnos torturadores en los medios de comunicación y de forma tácita vagos".

UGT vuelve a insistir en su nota de prensa en que el primer pida "perdón"por "insultar" a los agentes de la Policía Local que han resultado absueltos de un caso investigado de torturas por la invalidación de las escuchas telefónicas en las que se basó la investigación.