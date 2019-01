Cox cancela una charla «pseudocientífica» tras las quejas del Departamento de Salud de Orihuela

El alcalde de Cox, Francisco Cámara (PSOE), anunció ayer la cancelación de la charla prevista el próximo 19 de enero en el auditorio municipal por parte del doctor en Química Vicent Guillem bajo el título de «El origen emocional de la enfermedad». Guillem vincula en sus charlas y libros enfermedades como el cáncer con las emociones. La charla, promovida por la edil de Medio Ambiente, Beatriz Nadal (Compromís) no se celebrará en el municipio, al menos en un espacio público, después de las quejas recibidas desde el Departamento de Salud de Orihuela, al que pertenece Cox.

En un escrito remitido por el director de este departamento y del Hospital Vega Baja, Miguel Elías Fayos, al regidor cojense, éste le insta a que «no promueva este tipo de actos pseudocientíficos, ni más aún facilitando edificios públicos para su desarrollo» tras haber tenido conocimiento de esa charla por las redes sociales, según explicó a este diario. Fayos recuerda que la Conselleria de Sanidad va a aprobar un decreto en breve «que regulará la publicidad de productos y servicios con pretendida finalidad sanitaria y se marca como objetivo la puesta en marcha de herramientas eficaces en el control de las pseudociencias y pseudoterapias». Para el responsable del departamento de salud «este tipo de pseudocharlas puede poner en peligro la salud de las personas».

Argumento que comparte el alcalde de Cox, a su vez responsable de la concejalía de Sanidad y sanitario de profesión. Francisco Cámara señaló al diario que tenía previsto cancelar la charla organizada por su compañera de gobierno Beatriz Nadal «tras haberme documentado sobre Vicent Guillem y la línea roja que creo que este hombre ha pasado que, por lo que he leído, es que recomendaba que se abandonaran los tratamientos de quimioterapia en el caso de padecer un cáncer, y que se arreglaran y amueblaran la mente, que con eso se iba a curar la enfermedad y es peligroso que pueda convencer a alguien de eso», indicó, «porque tenemos quimioterapias y radioterapias, pero no 'emocionalterapias' para curar el cáncer». El PP se mostró contrario también a la charla. El edil Antonio Bernabéu criticó «la irresponsabilidad del equipo de gobierno por difundir y dar pábulo a este tipo de conferencias que van en contra de la salud y que promueven la práctica de terapias carentes de base científica».

Por su parte, la edil de Medio Ambiente, Beatriz Nadal de Compromís, que gobierna en coalición con el PSOE, Cs y Esquerra Unida, se mostró muy disgustada con la decisión adoptada por el alcalde «que no comparto». Nadal señaló a INFORMACIÓN que «no me retracto de la organización de la charla, sino que me ratifico en la necesidad e interés de la misma». Nadal, que aseguró que había 350 personas interesadas en acudir, defendió la trayectoria de Vicent Guillem como investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de València, adscrito al Hospital Clínico «investigando la genética del cáncer, con experiencia contrastada y demostrada».

La edil mantuvo que Guillem «no venía a vender ningún producto ni solución milagrosa a ninguna enfermedad, como algunos han calumniado, y menos a fomentar el rechazo a la medicina tradicional». Y lamentó «el miedo que algunos tienen a que se hable de otras experiencias y perspectivas que pueden ayudarnos a avanzar como sociedad». Nadal dijo que el objetivo era dar a conocer «desde una perspectiva científica» el efecto del estrés sobre el organismo «y ahora han impedido a 350 personas a aprender cómo el estrés afecta a sus vidas». «Esto recuerda a la Inquisición, pero en vez de utilizar el nombre de Dios, usan el de la ciencia».