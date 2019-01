Los «arcasiles» ganan a los libros

Cederá La Lonja al Congreso Nacional de la Alcachofa. La edil del área lamenta que no se realice el evento en este curso a pesar de haberlo programado hace meses.

El XII Salón del Libro Infantil y Juvenil Ciudad de Orihuela, previsto del 1 al 22 de marzo en el auditorio de La Lonja, ha tenido que ser aplazado y se retrasa su celebración al mes de septiembre, por lo que esta cita para los centros escolares de la Vega Baja no podrá realizarse en este curso 2018-2019. El motivo que ha obligado a la Concejalía de Educación de Orihuela a aplazar este evento al que acuden más de 6.000 alumnos de primaria cada año es que sus fechas de celebración coinciden, en parte, con las del X Congreso Internacional de la Alcachofa, Cardo y sus Especies Silvestres (X International Symposium on Artichoke, Cardoon and their Wild Relatives).

Esa cita, que se celebra cada tres años, es el evento internacional sobre alcachofa más importante del mundo y en el mismo se dan cita los investigadores y empresas más relevantes para el cultivo a nivel mundial. El congreso regresa a España tras más de diez años de los simposios de Lorca (2006) y Tudela (2003) y tras su paso por Francia (2009), Italia (2012) y Argentina (2015) que fue la sede del último certamen. Y tendrá como sede principal la Lonja de Orihuela del 12 al 15 de marzo.

Educación reservó hace meses, antes de que se anunciara el congreso alcachofero, el edificio de La Lonja, donde se lleva realizando desde hace años el Salón del Libro, para celebrar este evento del 1 al 22 de marzo. Sin embargo, la edil del área, Begoña Cuartero (PP), explicó a este diario que se le instó a ceder el espacio reservado al Congreso de la Alcachofa, co-organizado por la Universidad Miguel Hernández (UMH) junto con las asociaciones Alcachofa de la Vega Baja y Alcachofa de España, a través de la ISHS (International Society Horticultural Science). En el mismo, colaboran los Ayuntamientos de Orihuela y Almoradí así como diferentes entidades públicas y privadas.



Sin fechas

El problema del aplazamiento hasta septiembre es que ya no había fechas disponibles en las que estuviera libre el auditorio de La Lonja durante las semanas que dura un evento como el Salón del Libro. Así que finalmente esta cita con la lectura se celebrará del 16 de septiembre al 16 de octubre de este año. Algo que no ha gustado a la edil de Educación. Begoña Cuartero lamenta que «por motivos ajenos a la concejalía, este año el salón no se pueda realizar en el curso 2018-2019». «Cuesta mucho organizar y coordinar un evento como éste y son muchas las personas que ya están implicadas», explica la concejal, quien señala que ya se estaba cerrando la programación del evento en el que iban a participar más de 20 centros educativos de Orihuela y de otras localidades de la Vega Baja.

La Concejalía de Educación ya había remitido a todos los centros educativos la propuesta bibliográfica sobre el tema que iba a centrar este año el salón, la ciencia, y el gusto por la lectura. Ahora emplazará a todos los colegios a que participen, pero en septiembre, con el inicio del nuevo curso 2019-2020. «Es una emocionante y divertida experiencia para todas las personas que lo visiten», indicó Begoña Cuartero quien ya tenía todo previsto para la edición de este año que se iba a celebrar en marzo y que tiene carácter comarcal y que es ya un referente a nivel nacional ya que incluso la web del Ministerio de Educación se hizo eco de esta muestra a través del Observatorio de la Lectura y el Libro.

El X Congreso Internacional de la Alcachofa, Cardo y sus Especies Silvestres, se presentó el pasado mes de octubre en la Fruit Attraction de Madrid, y ya allí se indicó que la sede principal para el simposio sería el auditorio de La Lonja. Durante los dos primeros días, 12 y 13 de marzo, se van a llevar a cabo en La Lonja sesiones científicas para profesionales sobre los últimos avances producidos en el sector. En ese certamen se abordarán cuestiones de Innovación y Desarrollo relacionadas con todo el proceso productivo de la alcachofa y su evolución desde el campo hacia la mesa con sesiones especializadas en biodiversidad, mejora genética y variedades,producción, agua y nutrientes así como de asuntos relacionados con la postcosecha como el procesado y la calidad. Temas que han «desplazado» a las lecturas. Así que, esta vez, los «arcasiles» han ganado a los libros.