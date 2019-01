Sueña Torrevieja confirma su respaldo "crítico" a las cuentas de 2019

Sueña Torrevieja confirmó ayer en rueda de prensa su respaldo "crítico" a los presupuestos de 2019 confeccionados por el equipo de gobierno en minoría en el Ayuntamiento de Torrevieja.



El portavoz de esta formación, Pablo Samper señaló que "que junto a representantes de la ejecutiva y militantes del partido se valoró el posicionamiento definitivo de voto. Nuestra sensación es que las medidas adoptadas han sido insuficientes, no solo hacia par Sueña Torrevieja sino hacia el resto de la ciudadanía lo que convirtió la opción de no apoyar los presupuestos de 2019 en la opción con más peso". Samper añadió que "a efectos generales en la ciudadanía la sensación es de que no se transforman ni ejecutan obras y servicios importantes que salten a simple vista".



La misma fuente matizó que "ha habido avances en algunas materias que reclamábamos desde Sueña Torrevieja, como juventud, modificación orgánica del Instituto Municipal de Cultura, mantenimiento de las subvenciones nominativas para entidades culturales e inversiones materiales en el área de Cementerios que formaban parte de estos compromisos".



Sin embargo, un tema fundamental se convirtió "en un punto de inflexión". Y es el modelo de gestión de las escuelas deportivas municipales. Según Samper "consideramos que ha habido un cambio de opinión por parte del gobierno muy importante y es el inicio del expediente de contratación de las Escuelas Deportivas Municipales en la Junta de Gobierno Local dque no hace otra cosa que avalar después de dos años y medio la gestión de Sueña Torrevieja, con lo que el gobierno da la razón a Pablo Samper en la gestión de la escuelas deportivas municipales después de que el Consell Jurídic Consultiu ya lo hubiera hecho en su momento".



Es por tanto, según Samper, "un buen momento para que muchos pidan perdón a Sueña Torrevieja y a Pablo Samper, que pidan perdón tanto desde la izquierda, como de la derecha. Que pidan perdón aquellos que utilizaron de forma miserable el deporte como un instrumento político en vez de ser un instrumento de unión y de consenso de todos". Existe por tanto un inicio de expediente de contratación y una consignación presupuestaria de 300.000 euros, por lo que "se cumple una de las exigencias desde que Sueña Torrevieja se marchó del gobierno y es que el modelo de Escuelas Deportivas que yo defendí hasta el último momento tenía que aplicarse". Al mismo tiempo, cerca del 90% de las enmiendas presentadas en las alegaciones por nuestro Grupo Municipal han sido aceptadas por el gobierno e incorporadas a los presupuestos.



"Llegados a este punto y con la intención de seguir siendo coherentes con nuestra forma de hacer política, de negociar y dialogar buscando lo mejor para los vecinos y las familias de Torrevieja, y con el objetivo de que hayan unos presupuestos que el próximo gobierno pueda gestionar, es decir, los presupuestos que el gobierno de Sueña Torrevieja gestionará a partir del 26 de mayo de 2019 el futuro de nuestra ciudad, el voto será favorable a la aprobación de los mismos. Tenía razón el concejal Hurtado: es un sí crítico, un apoyo crítico. Tenemos la sensación desde Sueña Torrevieja de que se podía haber hecho mucho más de lo que se ha hecho", según Samper.



Invisible

El edil cuestionó el papel de la edil Paqui Parra, sin citarla, criticando que el gobierno se quiera ganar el apoyo de la concejala de Ciudadanos "que se ha convertido en la concejala número 11 del gobierno en minoría cuando ha desarrollado un trabajo invisible a lo largo de este mandato". El concejal de Hacienda, José Hurtado, aseguró que el grupo de gobierno solo requería una abstención de esa formación para sacar adelante la aprobación inicial de los presupuestos, una vez que contaba con el respaldo de Sueña Torrevieja.Este escenario ha cambiado hoy y los votos de Cs han perdido valor -en esta aprobación inicial- porque uno de los ediles del PP se va a estar ausente del pleno lo que permitirá al gobierno sacar aldelante la iniciativa con el voto de calidad del alcalde.Ante estas declaraciones de Sueña Torrevieja, Paqui Parra ha respondido que "no es de recibo justificar el voto de un grupo municipal en un tema de tanto calado como los presupuestos en un concejal de otro grupo político", y ha añadido que "consideramos una total falta de respeto que no vamos a permitir estas injerencias contra el grupo Ciudadanos y hacia sus votantes". Parra a su vez ha destacado que "no entendemos las política bajo este tipo de acusaciones personales tendenciosas y manipuladas".