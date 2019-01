Víctor Ferrández renuncia a ser candidato a la alcaldía por IU

IU recuperó la represntación que había perdido en 2015 con un concejal. El portavoz del grupo municipal indica sobre el próximo mandato y quien se haga cargo del gobierno municipal que "la revolución empieza dentro de la propia institución (en referencia al funcionamiento interno de la Corporación) y que la política está para servir y no para figurar"

Victor Ferrández Esteve, actual portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en Torrevieja (EUPV), de 33 años, ha comparecido en la mañana de hoy para informar públicamente de su decisión de no presentarse a las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019 por motivos "exclusivamente personales".

El portavoz de izquierdas fue el elegido mediante primarias abiertas para encabezar la candidatura a la alcaldía por IU Torrevieja a las elecciones municipales de 2015, alcanzando el acta de concejal y recuperando la representación, después de que la formación la perdiera entre mayo 2011 y mayo 2015. En su comparecencia, Ferrández ha dejado claro que "desde 2011 hemos construido un colectivo fuerte con un proyecto de ciudad basado en la acción social y en la participación ciudadana con el objetivo de llevar las reivindicaciones sociales de las trabajadoras a las instituciones hasta conquistarlas, y nos hemos vaciado en este objetivo".

Por primera vez en 28 años, el PP perdía la mayoría absoluta y se habría un escenario en el que IU ha podido influenciar en la política local "gobernando con valentía que es para lo que nos votan". Legislatura que la formación de izquierdas valora con un "resultado institucional positivo, aunque limitado por una insuficiente representación institucional (un concejal de veinticinco) y porque tampoco somos perfectos y también nos equivocamos".

Durante la legislatura IU ha permanecido "fiel a sus principios, tomando las decisiones asambleariamente y sin circos públicos. Nuestros militantes y simpatizantes han decidido sobre temas como entrar a gobernar, apoyar presupuestos y enmiendas, formas de gestión, etc... Un colectivo que sigue creciendo en asambleas de confluencia con las personas y colectivos que se han sentido identificados con nuestro trabajo". El edil ha ejercido las áreas de Juventud, Deportes, Empleo y Participación Ciudadana y en otros momentos del mandato, Patrimonio.

Durante su comparecencia, Ferrández ha dejado claro que "he decidido no presentarme como candidato a la alcaldía de Torrevieja a las próximas elecciones municipales de 2019 por un motivo exclusivamente personal". "Por convicción siempre me dedico en cuerpo y alma a lo que hago, y sin darme cuenta he paralizado y sacrificado todo lo personal (familia, estudios, etc..). Tengo cerca de 34 años, 15 de ellos militando en el activismo social y político de los que los últimos 6 años han sido de inmersión total, dejando de lado completamente lo personal. Y ante una nueva legislatura me encontraría en la misma situación pero con 38 años".

"Quiero lograr una serie de objetivos personales como terminar mis estudios de derecho y dedicarme a la familia, y dedicarme en cuerpo y alma a ello, porque no se hacer las cosas de otra manera, con esto no quiero decir que vaya a dejar IU y el activismo social porque es una cuestión de conciencia ideológica, pero sin ser la cara visible", ha indicado.

Ferrández ha querido dejar claro que "hasta el último día voy a trabajar para Torrevieja y los y las torrevejenses, y voy a apoyar a muerte a mi colectivo y a su candidatura", por lo que formará parte de la candidatura de forma simbólica para mostrar su apoyo. Una candidatura que está confeccionándose y que se hará pública las próximas semanas, tras su aprobación democrática en nuestra asamblea abierta.

Para Ferrández "nosotras no necesitamos regenerarnos como el PP de Pizana y Eduardo Dolón, porque somos pueblo, asamblearios y transparentes. Yo no me presento como una decisión personal, exclusivamente. Siempre he dicho que no venía a la política para hacerme político porque soy activista, y por eso renuncio a la segunda legislatura consecutiva que contempla nuestro código ético".

A este respecto, Ferrández ha querido "agradecer a toda la gente que me ha apoyado y que me han pedido que vuelva a presentarme, porque ellos me han hecho quien soy. A ellos quiero decirles que lo he hecho lo mejor que he podido y les pido disculpas por lo que no haya conseguido. Pero sobre todo les digo que seguimos en pie y en la lucha, donde siempre hemos estado y nos encontraremos".

Sobre la legislatura, Ferrández ha dicho que "no soy de los que deja tierra quemada tras de si pero tampoco soy de los que no dicen lo que piensa, porque muchas y muchos tienen intereses que están muy alejados del servicio público y del interés general". A este respecto ha dicho que "no voy a hablar de lo funcionarios por el respecto y el cariño que les tengo a los que se han dejado el culo trabajando conmigo de forma honesta, porque se que lo van a seguir haciendo cuando yo no esté y porque queremos lo mejor para Torrevieja. Pero cada una y cada uno sabemos quien es quien". Sin embargo, ha dicho, "lo que sí espero es que el próximo gobierno y el alcalde o alcaldesa que salga tengan claro que la revolución empieza dentro de la propia institución y que la política está para servir y no para figurar".

Sobre el futuro de IU ha dicho que "estoy seguro de que el próximo alcalde o alcaldesa será de IU y tendrá detrás un fuerte Grupo Municipal. Y por mi parte, a un exportavoz que las defenderá a muerte, algo que yo no he tenido, más bien al contrario. En definitiva, lo más importante que he hecho en mi vida ha sido trabajar para mi pueblo y lo voy a seguir haciendo hasta el último día de mi vida, pero desde mayo lo haré luchando por la transformación social, por la clase obrera y por los derechos básicos desde la segunda fila".



Futuro

Sobre el relevo en la candidatura Ferrández no ha dado más detalles aunque todas las miradas apuntan a la coordinadora local Susana Fernández, que dirige de la formación desde 2015, como la candidatura con más opciones a la alcaldía por IU si decide dar el paso, algo, que por otra parte, se resuelve en asamblea y por elección.

Tampoco está claro si se hará efectiva la confluencia con Podemos, que en Torrevieja sigue en manos de una gestora por los problemas internos que ha arrastrado esta formación desde su creación hace cinco años y con unas posibilidades limitadas de formar su propia candidatura.