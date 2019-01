Luis Piedrahita llevará a Torrevieja ´Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas´

El escritor, director y humorista gallego Luis Piedrahita presentará su último espectáculo 'Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas' este sábado 19 de enero en el Auditorio de Torrevieja, con el que se iniciaría la nueva temporada de 2019. El conocido como 'rey de las cosas pequeñas' utiliza el humor como terapia ante las miserias cotidianas. Quedan entradas para un espectáculo que comenzará a las 21:00 horas.

Piedrahita es colaborador y guionista de 'El hormiguero 3.0'. También ha trabajado para programas de televisión como 'El club de la comedia', 'Cruz y Raya' y el programa de magia 'Nada por aquí', ha escrito varios libros de éxito y ha dirigido junto a Rodrigo Sopeña el largometraje 'La habitación de Fermat'. Es colaborador de los programas de radio 'La ventana', en la Cadena Ser, y 'Yu, no te pierdas nada', en Los 40 principales. Además, ha trabajado en el programa matutino 'No somos nadie', de M80 Radio y en el programa 'No es un verano cualquiera', de RNE.

Viene el humorista a Torrevieja para mostrar que la vida es como un hotel: "un sitio en el que vamos a estar poco tiempo y tenemos que llevarnos todo lo que podamos". En 'Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas' Piedrahita construye un mundo en el que todas esas miserias siguen existiendo, pero lejos de generar sufrimiento y escozor desatan las carcajadas más liberadoras. En él reflexiona acerca de las esponjas de baño, las polillas, los ascensores, los hoteles... Luis encuentra motivos para la reflexión en cada uno de estos temas y un paralelismo inevitable con el alma humana. Casi hora y media de show, de risas y emociones, sin más artificios que su personalidad, su voz y su cuerpo.