Más de 300 corredores toman la salida en el I Trail de la Sierra de Orihuela

Más de 300 corredores tomaron ayer la salida en el I Trail Sierra de Orihuela, que se inició en la urbanización Montepinar. Es la primera prueba de la Liga de Carreras por Montaña 2019 de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana (FEMECV), para la que se agotaron los dorsales. «Las pruebas federadas de montaña nunca habían venido a Orihuela, por lo que es un logro», destacó ayer Paco Ruiz, del Club Triatlón «Pasico a Pasico», organizador de esta exigente prueba. Los corredores, en las distintas categorías, tuvieron que recorrer varios kilómetros en montaña, con la Sierra de Orihuela como protagonista.

La prueba se dividió en dos categorías, la cadete y junior con un recorrido de 11,5 kilómetros y 600 metros de desnivel positivo, y la absoluta con una distancia de 22 kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo. «El tiempo ha acompañado y el entorno era espectacular, estamos muy contentos», destacó Ruiz.

En cuanto a los ganadores, en la categoría absoluta el mejor tiempo fue para Samuel Palomera (Club Mur y Castell-Tuga) con un tiempo de 01:58:12; en la misma categoría, pero femenina, la primera en llegar a meta fue Sonia Mundina (Club d'Esports de Muntanya GR33) en 02:31:10. En cuanto a los junior los ganadores fueron Abderrahim Hanzaze (Club Like Sport Lurbel) con un tiempo de 53:05 y Gemma Herrero (Club Corremón) en 01:14:47, y en cadete el vencedor fue Martín Aguado (FEMECV) en 1 hora, 3 minutos y 11 segundos. Los clubes ganadores fueron Mur i Castell-Tuga (masculino) y el C. D de Montaña y Escalada Like Sport Lurbel (femenino).