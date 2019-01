El gobierno local apuesta por la división interna en Cs para aprobar los presupuestos de 2019

Confía en el apoyo de Sueña Torrevieja y una abstención de Ciudadanos, después de pedir por escrito el respaldo de ambas formaciones sin haber obtenido una respuesta.

El concejal de Hacienda, José Hurtado (Los Verdes), anunció ayer que el equipo de gobierno ha acordado por unanimidad llevar los Presupuestos Municipales de 2019 al pleno para que sean debatidos por los distintos grupos municipales y, en su caso, sean aprobados. Lo hace sin contar con el apoyo expreso de Ciudadanos (Cs) y Sueña Torrevieja. Hurtado transmitió el pasado 20 de diciembre que desde el equipo de gobierno se había hecho llegar tanto al grupo de Sueña como al de Cs escritos para conocer su postura ante una posible aprobación de las cuentas municipales. El edil de Hacienda admitió no ha recibido contestación por escrito de ninguno de estos dos grupos, pero sí ha mantenido conversaciones con sus respectivos portavoces. Aseguró desde Sueña le han trasladado un «apoyo crítico», algo que para Hurtado, «es entendible e incluso deseable ya que la crítica es la base fundamental del debate democrático». Por lo que respecta a Cs, Hurtado indicó que «no nos pueden asegurar en qué sentido irá su voto, pero que no verían con buenos ojos que no sometiésemos los presupuestos al debate plenario» «Con los apoyos que ya se tienen -Hurtado da por hecho el de Sueña-, una abstención de Cs valdría para dar luz verde a las cuentas municipales».

Ante este escenario «incierto», Hurtado dijo que el equipo de gobierno ha decidido por unanimidad convocar el pleno. El edil de Hacienda explica que «sigo manteniendo que no nos merecemos que determinados grupos municipales hagan esta puesta en escena para tener su minuto de gloria manteniendo la incertidumbre sobre el sentido de su voto, pero entendemos que estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad». A este respecto, Hurtado ha puesto como ejemplo a la ciudad de Alicante, donde el Partido Popular ha pedido el apoyo de sus presupuestos esgrimiendo que es un acuerdo de mínimos para no colapsar la ciudad. Hurtado dijo que se ha elaborado el presuesto a sabiendas de que este es un año electoral por responsabilidad. Los presupuestos Municipales de 2019 ascienden a 90 millones de euros. La sesión tendría lugar el martes 22 de enero a las 11 horas.

Lo que ocurre en el grupo municipal de Cs con los presupuestos, como con otras tantas cuestiones municipales, es toda una incógnita. En un principio la formación no está por la labor de respaldar los presupuestos. Pero como ocurre desde hace tres años y medio la portavoz, Pilar Gómez y la concejal y enlace del grupo municipal con la agrupación local, negocian por separado. Sueña indica por suparte que la postura de la formación no es en contra de la aprobación pero que en estos momentos en la agrupación hay dos sectores: uno que apuesta por el respaldo a las cuentas y otro que considera que hay que rechazarlas. «Hay un debate interno, sano y democrático, no división», aclaró Pablo Samper, portavoz de la agrupación.