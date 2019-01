Los sindicatos policiales reclaman a la edil Rocamora la apertura de la galería de tiro

Los sindicatos con representación en la Policía Local de Orihuela (CSIF, SPPLB y UGT) exigieron ayer a la edil de Seguridad Ciudadana, Mariola Rocamora (PP), la apertura de la galería de tiro, que lleva más de un año cerrada y precintada por orden de esta concejal, al no haberse llegado a un acuerdo en cuanto al reglamento ya que no cubre ni ampara actualmente a los agentes que allí realizaban las prácticas con las armas. Los representantes sindicales piden a Rocamora «que tenga a bien aprobar la actualización del viejo y obsoleto Reglamento de la Galería de Tiro, ya que gracias a su negativa a actualizarlo, los agentes de la Policía Local de Orihuela no han podido realizar todavía las tiradas reglamentarias obligatorias correspondientes al año 2018».

Los policías se quejan de que llevan más de un año «sin saber si nuestras armas funcionan correctamente, porque la señora concejala ordenó el cierre de la galería, una instalación hecha para los Policías Locales de Orihuela que nos costó mucho tiempo conseguirla y que cree de su propiedad, de ahí que se encuentre cerrada y sin poder utilizar gracias a su dejadez». Según trasladaron los representantes sindicales a este diario el desencuentro principal surgió por la negativa de Rocamora a contratar un seguro de responsabilidad para que los policías estuvieran cubiertos ante posibles accidentes dentro de esas instalaciones.



Dimisión

Los representantes sindicales volvieron a pedir la dimisión de la edil de Seguridad «por su dejadez» y tras agradecer a otra concejal del equipo de gobierno, Luisa Boné (Cs), «la rápida actuación llevada a cabo para mejorar el retén de Orihuela Costa». En un comunicado, los sindicatos señalan que «te lo agradecemos, Luisa, que en dos meses hayas comenzado a solucionar algunas deficiencias mientras, en más de 3 años, Mariola Rocamora fue incapaz de atender nuestras solicitudes para arreglarlas y tuvo la desfachatez de negarlas en un pleno a pesar de tener un dossier con imágenes del lamentable estado de las instalaciones, que a Boné le bastó para informarse y empezar a trabajar en solucionarlo». Los sindicatos resaltan que «ha tenido que ser otra concejala del gobierno la que le ha dado una lección a Rocamora de cómo se afrontan los problemas porque ella solo sabe tirar balones fuera y vender humo», reza el comunicado.