La Generalitat rechaza legalizar la zona residencial de Marina Internacional

n La Generalitat no ha encontrado una vía jurídica sólida para legalizar el uso residencial en los cinco bloques residenciales «Puerta del Cairo» construidos a finales de la década de 1980 en Marina Internacional. El servicio provincial de Costas no respondió a la petición de informar sobre la posibilidad de excluirlos del dominio público. La concesión a 30 años, amparada en un dudoso uso para tripulaciones de embarcaciones -que no avalaba la compra y venta de viviendas que se llevó a cabo- expiró en junio pasado. La dirección general de Obras Públicas de la Generalitat ha rechazado todas las alegaciones de los propietarios a la hora de que se mantenga ese uso. Las viviendas ocupan en torno a siete mil metros cuadrados de superficie pegada al espejo de agua. Entre las actividades que albergan los bloques hay un apartahotel.

Por otra parte, la Generalitat ha rechazado la mayor parte de las alegaciones presentadas durante el segundo periodo de exposición pública al que ha sido sometido el documento.

La única que se ha admitido de forma expresa era la que pedía, por parte de la Cofradía de Pescadores e IU, que la ubicación de la actividad se mantuviera en la zona. El PP pedía que se esa zona pesquera se ubicara junto al dique de abrigo de Marina Salinas, donde ahora está la instalación de Cable Sky y también un solución para los propietarios del residencial.