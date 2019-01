El Consell refuerza el uso náutico del Puerto en su reordenación

La superficie compatible con usos comerciales, deportivos y culturales crece un 20%, hasta los 185.000 m2.

El Consell ha aprobado la delimitación de usos del Puerto de Torrevieja (DEUP). Un documento que la administración autonómica abordó al iniciar este mandato y que venía contemplado como desarrollo de la ley de Puertos de la Generalitat de 2014. La resolución señala de forma específica qué usos se pueden desarrollar en todo el entorno (899.000 m2), abrigado por los diques de Levante y Poniente.

Para el gobierno autonómico, esta aprobación «optimiza el uso pesquero», da prioridad al uso náutico deportivo, incorpora una «importante superficie como área técnica» -en el dique de Poniente- y «finalmente se ordena toda la explanada del frente portuario, ajustándose a las demandas sociales en los entornos urbanos, a fin de mejorar la calidad de estos, creando una zona de interrelación puerto-ciudad», en torno a la zona donde se instala la feria y se ubican los aparcamientos.

La DEUP especifica qué zonas en primera línea -bajo competencia de la Generalitat- se reservan para garantizar la actividad portuaria y cuales para la «interacción puerto ciudad». El documento establece cinco tipos distintos de usos. Los comerciales, náuticos deportivos, pesqueros, compatibles y complementarios:

Una de las principales conclusiones del documento es que mantiene la actividad de la flota de pesca artesanal en su actual ámbito de actuación, en torno al dique de abrigo pesquero, en el corazón del puerto.

La delimitación reubica las instalaciones pesqueras en torno a la actual fábrica de hielo y recupera la función original del dique de amarre pesquero, que se utiliza en estos momentos como museo flotante del submarino Delfín y el Pascual Flores, que se reubicarían en frente, junto a los actuales edificios de la lonja. En total son 7.337 metros cuadrados en tierra y 3.990 de espejo de agua para el uso pesquero -que también «pierde» los edificios que ahora se usan para almacenar las redes- frente a los 29.940 actuales. La idea del Ayuntamiento es reutilizar al menos uno de los edificios de la lonja para uso cultural y que los museos flotantes se trasladen a la zona en la que amarran ahora los pesqueros. Solo un 1% de toda la superficie en tierra se dedica a «uso comercial», más bien industrial, la consagrada a la actividad de embarque de sal. Son 27.000 m2 en el dique de Poniente de los que 12.400 corresponden al espejo de mar. El uso náutico-deportivo se mantiene para las tres marinas deportivas que ofrecen 2.500 puntos de amarre, con un nivel de ocupación muy elevado, superior al 70%. Cuenta con 253.000 metros cuadrados entre ocupación del espejo de agua con pantalanes de amarre y las instalaciones en tierra. 71.000 metros cuadrados del Club Náutico Marina Internacional, «todo el espacio actual del Real Club Náutico» y los 119.000 m2 Marina Salinas. Este uso náutico protagoniza el 87% de los usos totales del puerto.



Complementarios

El gran cajón de sastre de esta distribución es la denominada bajo el epígrafe de «usos complementarios» y que aparece definida en el documento como los «compatibles con los portuarios, tales como los culturales, deportivos, educativos, certámenes feriales, exposiciones y otras actividades comerciales no portuarias que favorezcan el equilibrio económico y social del puerto de Torrevieja». La superficie actual de este espacio es de 149.704 m 2 y la propuesta lo eleva a 185.000 m2. La mayor parte concentrada en la zona más próximas al acceso al centro del casco urbano, donde se ubica la feria y un aparcamiento.

El «uso compatible» es una de las novedades del documento. Se destinan en torno a 44.000 m2 (23.000 de superficie terrestre) a instalaciones ligadas a las actividades náuticas, que «preste servicio a las embarcaciones de recreo», en el dique de Poniente. El objetivo, aunque el documento no lo indica, es ofrecer tanto el espacio en tierra como la zona de abrigo para la instalación de un varadero o la sede de empresas de acuicultura, entre otros. Los 160 puntos de amarre de los dos clubs de pesca recreativa del Dique de Poniente ya no aparecen como uso náutico en su actual ubicación pero no se especifica donde tienen que reubicarse.