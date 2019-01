Torrevieja cesa a los 5 policías locales interinos contratados hace mes y medio

Un mes y medio. Ese es el periodo de tiempo que han ejercido como agentes interinos los cinco policías contratados por el Ayuntamiento de Torrevieja. Han cesado pese a que la previsión inicial era intentar consolidar durante algunos meses más sus funciones, gracias al margen que la administración autonómica ha dado a los ayuntamientos para poder cubrir el déficit de agentes, provocado por la entrada en vigor de la legislación que permite la jubilación anticipada a los 59 años.

Sin embargo, de momento, no continúan, según confirmaron ayer fuentes sindicales y desveló la portavoz de Cs, Pilar Gómez Magán, que expresó además su preocupación por la falta de medios policiales. Los cinco agentes formaban parte de una iniciativa para contar con un refuerzo veraniego de 20 agentes por seis meses -hasta el 31 de diciembre-. El resultado final de la selección se cerró muy tarde, pasado octubre, y con solo cinco aspirantes aprobados. Como avanzó este periódico, el Ayuntamiento afronta 2019 con una carencia de recursos humanos preocupante. La plantilla de la Policía Local está formada en estos momentos por 5 mandos, 18 oficiales, 70 policías de base fijos y 47 interinos (sin arma). A los que hay que restar nueve que en las próximas semanas se irán acogiendo a la jubilación anticipada. Otros 16 se irán asignando a puestos de segunda actividad, lo que excluye la patrulla en la calle. A esa merma hay que sumar un porcentaje de bajas laborales que en algunas jornadas supera el 10% del turno. Estas carencias se expresan a diario en distintas situaciones. El sábado el servicio de la Cabalgata de Reyes, con miles de personas en la calle, se cubrió con solo seis agentes. Cuatro de base, un inspector y el propio comisario principal, el principal jefe.

La bolsa de horas extra no se cubrió porque está concebida, según los sindicatos, con unas condiciones muy poco atractivas para los agentes. La mayoría de policías locales de Torrevieja residen en otras poblaciones. No se retribuye con una cantidad fija por servicio extraordinario, como en otros muchos municipios. Se calcula por las horas que de forma efectiva se realicen, por lo que a muchos policías no les compensa trabajar cuatro o cinco horas. El sábado, el servicio se atendió con el turno ordinario porque ningún agente se registró en la bolsa, por lo que no se pudieron medidas de seguridad extraordinarias, como el cruce de coches patrulla en las bocacalles por las que discurría el desfile. El dispositivo de seguridad de la Cabalgata, como todos los años, estuvo protagonizado por un despliegue importante de la Guardia Civil y la colaboración de Protección Civil.