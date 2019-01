El nuevo ecoparque móvil recoge residuos y endosa su gestión a los municipios

?La empresa a la que se le ha adjudicado la gestión del nuevo ecoparque móvil que está recorriendo los 27 municipios de la comarca -en especial coincidiendo con la celebración de mercadillos semanales- no se hace cargo de la eliminación de esos residuos. Delega la función a el gestor que tenga contratado cada uno de los municipios -y no todos estaban preparados para este extra-. Algo que ha sorprendido a responsables municipales que entendían que el ecoparque, sufragado con la aportación de cada uno de los municipios al Consorcio con un contrato de 150.000 ? anuales, se encargaría también de la valorización y reciclaje en instalaciones autorizadas. El Consorcio explica que no se pudo realizar una gestión integral porque cada uno de los 27 municipios tiene contratado a su propio gestor. El ecoparque recoge desde radiografías, a material informático, pasando por aceites, móviles, pilas, disolventes, cartuchos de tinta y así hasta 50 tipologías de residuos. En la imagen, presentación del ecoparque móvil en Dolores hace un mes.