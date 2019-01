Encuentro Inter Diocesano en Callosa

El próximo sábado 1 de febrero está previsto se celebre en la ciudad de Callosa de Segura el XI encuentro Inter Diocesano de Cofradías y Hermandades de la Comunidad Valenciana. Ese día se congregarán en nuestra localidad no sólo cofrades de todos los rincones de la comunidad, sino también, las delegaciones de las Diócesis de Orihuela- Alicante, Segorbe-Castellón y Archidiócesis de Valencia con los Obispos Jesús Murgui, Casimiro López y el arzobispo Antonio Cañizares a la cabeza. La Junta Central de Semana Santa de Callosa de Segura, con el soporte de la Parroquia de San Martín Obispo, son anfitriones de dicho encuentro y organizadores del mismo.

Hay quien puede caer en la tentación de pensar que este encuentro, tanto por su definición como por su contenido – centrado y dirigido a Cofradías y Hermandades dependientes de la Iglesia Católica- no aporta ningún valor a la ciudad de Callosa de Segura y que dicha celebración se circunscribe a aquellas personas y entidades vinculadas a la Junta Central de Semana Santa y/o la parroquia, nada más lejos de la realidad.

Al margen del valor religioso del encuentro - obviamente está presente para quienes participan en él- el arraigo social de las Cofradías y Hermandades en la ciudad en su triple condición religiosa, festiva y cultural, en un número de quince más una agrupación recientemente presentada, nos muestra una Semana Santa local consolidada e inmersa en la declaración de fiesta de interés turístico autonómico por la agencia «Turisme Comunitat Valenciana», ya ostentando la calificación de provincial. El encuentro supone la oportunidad de reforzar la apuesta turística de la Semana Santa local con el apoyo directo mediante adhesiones tanto de los representantes de las Diócesis como de diferentes Juntas Centrales de municipios con calificación superior a la nuestra, presentes en este XI encuentro.

De igual forma cada visitante actúa como potencial prescriptor de la ciudad, y teniendo en cuenta la previsión de cofrades que se espera acudan a este XI encuentro, complementar su estancia con la oferta patrimonial, gastronómica y cultural local, con la idea que cada persona que ese fin de semana visite Callosa de Segura recomiende la estancia en nuestro municipio.

La responsabilidad del éxito en esta tarea no puede ser sólo de los organizadores; las entidades de la ciudad que orbitamos alrededor de la cultura, la promoción o el turismo debemos compartir esfuerzos en lograr el mejor encuentro posible, por interés general y por propio interés, y aprovechar la oportunidad que nos ofrece ser sede de la celebración. Desde el Ayuntamiento de Callosa de Segura en general y las concejalías de turismo y cultura en particular siempre lo hemos entendido así.

Como corolario un apunte, el XI encuentro programa como cierre un concierto del maestro Abel Moreno, compositor de marchas procesionales. Moreno es un referente en la música procesional, destacado músico reconocido en toda la geografía española que ha volcado su talento con esta ciudad -cuatro de sus obras se compusieron con el nexo común de Callosa de Segura- lo que sorprende, y mucho, a otras ciudades «semanasanteras» con supuestamente mucho mayor arraigo. Por algo lo habrá hecho el señor Abel Moreno.