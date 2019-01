El alcalde aplaza a 2020 la obra de reforma integral del paseo del Dique de Levante

El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes) dio la cara ayer para explicar sobre el estado los paseos marítimos del Dique de Levante y la senda litoral de La Mata, muy deteriorados por la falta de reposición de los tableros de madera. Una extraña comparecencia en la que se preguntó en varias ocasiones por qué el Ayuntamiento no podía reponer esos desperfectos sin mediar contrato si se trata de una actuación para garantizar la seguridad de los peatones... cuando es el primer edil el responsable de ordenar esa reparación. INFORMACIÓN ha confirmado que la interventora ha dejado de autorizar vales puntuales para comprar de este material y pide que se contrate el suministro de tablones. El área de Playas que dirige Javier Manzanares, que además carece de personal de mantenimiento, no puede llevar a cabo la actuación sin esa autorización expresa. El departamento de Obras y Servicios, por ejemplo, sí cuenta con recursos humanos -el equipo verde- e incluso materiales para abordarlo.

Dolón subrayó: «Cambiar una tabla no es un problema de presupuesto, creo que la seguridad de las personas tiene que ir por delante de los contratos. No hay nada que justifique el impedimento de cambiar una tablar por otra, es más eficiente y más rápido que colocar una valla y no es necesario disponer de un contrato específico para ello», aseguró el primer edil en un mensaje que, sin nombrarla, parecía ir dirigido a la habilitada nacional que fiscaliza las cuentas municipales.

Ya a medio plazo el alcalde explicó que la reparación integral en el Dique de Levante y La Mata -no la sustitución puntual de tablas- está contemplada en los presupuestos de 2019 para ejecutarla durante 2020. Una previsión en estos momentos que no pasa de borrador porque el equipo de gobierno en minoría tiene unas probabilidades reducidas de contar con el apoyo de los grupos de la oposición para sacarlos adelante -en plena campaña electoral-

El alcalde, que es uno de los afectados por el deterioro del paseo del Dique porque lo recorre casi a diario, dijo que comparecía «para aclarar determinada información -la de este diario-». Dijo que el presupuesto municipal de 2019 recoge una partida para la redacción del proyecto de repavimentación y reparación del Dique de Levante que asciende a 42.235 euros. Desde el consistorio torrevejense se contempla también la reparación del Paseo de La Mata, que como recogió este diario el pasado verano, según explicó Dolón «sufre todavía más deterioro debido a sus particularidades». En este caso, se contempla una partida en las cuentas municipales de 2019 para la redacción del proyecto que asciende a 40.189 euros.

La inversión de repavimentación y reparación se realizaría en 2020 con 1.980.930 ?. Para el caso de la senda del Paseo de La Mata el proyecto asciende a 1.769.061 ?. Dolón aseguró que «llevar a cabo estos trabajos no es una cuestión de voluntad política, sino de que exista disponibilidad presupuestaria». En este sentido, recordó que el actual gobierno aprobó su primer presupuesto en febrero de 2018.

«Debido a que no se tiene constancia acerca de si los grupos de la oposición» darán luz verde a las cuentas municipales de 2019, el alcalde afirmó que «en caso de tener que prorrogar los presupuestos, una de las modificaciones de crédito que haríamos -que también requieren de mayoría del pleno- sería para llevar a cabo la redacción de ambos proyectos».

El dique de Levante se construyó hace 18 años y «la estructura está totalmente desfasada porque este tipo de paseos de madera tienen una vida útil de unos diez años, por lo que es necesaria una reforma integral», según Dolón. El alcalde especificó también que «es importante hacer buen uso de estas infraestructuras ya que, por ejemplo, el Dique de Levante está hecho para pasear y no para correr o ir en bicicleta, lo que incrementa su deterioro y desgaste». Uno de los datos que desveló ayer el primer edil es que los técnicos han modificado su criterio del anterior mandato y ahora aseguran que la renovación integral debe realizarse en madera y no en fibra -mucho más resistente y que requiere mucho menos mantenimiento- como habían planteado inicialmente.



La Mata

Por su parte, el Paseo de La Mata depende de Costas, administración estatal con la que el consistorio ha tratado de contactar referente a este asunto en reiteradas ocasiones durante este mandato, pero nunca se ha obtenido una respuesta satisfactoria. No obstante, en la última comunicación que se dirigió a Costas se expresó la intención de que, debido a la imperiosa necesidad de los trabajos, estos fueran realizados y completados por el Ayuntamiento de Torrevieja, pese a que la competencia es de Costas.