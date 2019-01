Continúa la búsqueda del joven desaparecido el 1 de enero en Orihuela-Costa

La Guardia Civil busca a un joven de 20 años, Henry Alejandro Jiménez Marín, que desapareció en la madrugada del 1 de enero tras pasar la Nochevieja en la casa donde vive en Orihuela Costa.



Fuentes de la Guardia Civil han explicado a Efe que la búsqueda del joven prosigue, después de haber informado por error de su aparición, debido a un fallo de la fuente informante, ya que la persona hallada esta tarde no se trata del joven desaparecido del que se había informado



Las mismas fuentes explican que la persona hallada sana y salva esta tarde y de la que se había informado se trata de una persona diferente.



Según el relato de un hermano del joven, de origen colombiano y con casi trece años de residencia en España, este pasó el Fin de Año en su casa de Orihuela Costa con unos amigos y durante la celebración fue agredido por el compañero con el que comparte piso.



La Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil buscan al joven de 20 años que mide 1,81 cm y lleva un tatuaje en el antebrazo derecho que le identifica. Desde hace 4 días los agentes de la Benemérita rastrean barrancos, descampados, calas y cualquier otro rincón del litoral oriolano para encontrar alguna pista que dé con el paradero del joven desaparecido. Un helicóptero de la Guardia Civil y perros rastreadores han colaborado estos días en las labores de búsqueda de Henry. A este dispositivo se han unido las patrullas ciudadanas, con cerca de un centenar de vecinos y amigos de la familia que, sin descanso, rastrean cada rincón de Orihuela Costa, y también de las localidades vecinas de Torrevieja y Pilar de la Horadada para encontrar al joven.



Henry Alejandro organizó una fiesta para celebrar la Nochevieja en la casa en la que vive junto a un amigo, en la urbanización oriolana de La Florida, y la última vez que lo vieron sus conocidos fue el 1 de enero cuando salió entre las 8 y las 9 de la mañana de ese domicilio, tras discutir con su compañero de piso quien le agredió, según han explicado fuentes familiares. Hasta ahora se creía que era el último lugar del que se tenían noticias de Henry, pero según ha podido saber este diario, un testigo dijo haberlo visto en la zona de pubs de Aguamarina. Su familia ha confirmado que se trata de él tras ver el vídeo grabado por la cámara de seguridad de uno de los locales a las 23.42 horas del día 1 de enero, que lo sitúa en esa zona. Es la última pista que se tiene sobre su paradero, lo que desespera a su familia. Su madre regenta una peluquería en Orihuela Costa. El hermano de Henry, Andrés, señala a INFORMACIÓN que su madre «está destrozada», así como la hermana pequeña de ambos, de 6 años, «que se pasa el día preguntando por Henry».



Es una búsqueda desesperada y «esté como esté lo necesitamos encontrar, lo echamos muchísimo de menos, todos los días venía a comer o cenar a casa de mi madre o a la mía y ayudaba por las tardes a mi madre en su peluquería, por lo que no creemos que se fuera voluntariamente», cuenta Andrés. El hermano de Henry señala que «una amiga suya nos ha dicho ahora que el día 27 de diciembre lo vio cerca de la urbanización Los Balcones y le preguntó dónde iba y, a pesar de que se conoce toda esta zona muy bien, le dijo que iba a Los Balcones y que no sabía dónde estaba y eso que ha hecho ese camino cientos de veces, por lo que tememos que tenga un problema psicológico o de memoria». El joven estudia segundo de Bachillerato en el instituto de Orihuela Costa.



Durante estos días, familiares y amigos han intentado localizarlo sin éxito, e incluso en una red social la Guardia Civil distribuyó su foto para colaborar en la localización del joven.