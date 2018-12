Orihuela enciende la Navidad

Orihuela ya respira Navidad en sus calles. La ciudad luce ya su decoración navideña y su iluminación para estos días festivos que se avecinan. La plaza Ramón Sijé fue el escenario escogido para hacer realidad la «magia» de la Navidad. No faltó la tradicional lectura del pregón de Navidad, a cargo de la alumna del CEIP Fernando de Loaces, Raquel Valera, titulado «Una navidad movidita». Y «movidita» fue la tarde noche de ayer. Nevó en Orihuela y hacía muchísimo tiempo que no se veían los copos blancos en la ciudad. En realidad no fue un fenómeno meteorológico, sino una serie de cañones que permitieron ese momento mágico para disfrute de los cientos de niños que llenaron la plaza, y también de los mayores, cuyas caras de ilusión reflejaban sus recuerdos de infancia.

La música y los espectáculos amenizaron el evento. Los bailes de la escuela de Ana Belén Navarro fueron muy aplaudidos. El ballet de El Cascanueces con bailarinas y soldaditos de plomo, con una gran puesta en escena, dio paso justo con sus acordes finales, al encendido de las luces en las calles del centro de Orihuela. Además en la puerta de las cadenas la orquesta del Conservatorio municipal ofrecieron una gran actuación, junto al coro de Gines Pérez de la Parra.

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, y las ediles de Fiestas, Mariola Rocamora y Educación, Begoña Cuartero, asistieron al acto y apelaron a la «magia de la Navidad», además de dar a conocer el concurso del cuento de Navidad. El regidor dio su tradicional discurso para felicitar estas fiestas a los oriolanos. Ayer también se inauguró el espectacular belén municipal que se puede visitar en el Museo de Arte Sacro. La comitiva acudió a ritmo de villancicos desde la plaza Ramón Sijé hasta el museo. Este viernes será el turno del encendido de luces en Orihuela Costa, que estará amenizado por los coros «Generación XX», «Crisol», y «Alameda del mar».

La ciudad se ha volcado este año en la campaña navideña. Bajo el lema «Orihuela ilumina tu Navidad» se han organizado numerosos actos hasta el día de Reyes, 6 de enero. Son más de un centenar de eventos repartidos en el casco, costa y pedanías para disfrutar de estas fiestas en la capital de la Vega Baja. Para la llegada de Papá Noel a la ciudad, Orihuela contará con dos desfiles, uno en la costa el próximo sábado 22 a las 18 horas y otro en el centro urbano a la misma hora el domingo 23 de diciembre.