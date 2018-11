Torrevieja Salud reclama 53,6 millones a Sanidad por cambios en el contrato

Torrevieja Salud mantiene un contencioso abierto con la Generalitat en el que reclama 53,4 millones para «restituir el equilibrio financiero del contrato» que desarrolla para prestar la asistencia sanitaria a 155.000 residentes en Torrevieja y otros 9 municipios de la costa de la Vega Baja. El contencioso, por resolver en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), se presentó el 4 de julio de 2016 y reclama el resarcimiento del equilibrio financiero del contrato «por la concurrencia de diversas circunstancias que han dado lugar a importantes perjuicios económicos -cuantificados en esos 53,3 millones de euros-», según recoge la auditoria sobre el departamento realizada por la Sindicatura de Cuentas.

Ribera Salud justifica la demanda por las condiciones que a lo largo del periodo del contrato se han modificado. Por ejemplo, la cifra de población adscrita al departamento, que ha pasado de 180.000 usuarios a unos 155.000 -la concesión financia la prestación con lo que recibe por el número de población asignada-; el precio de las tasas de servicios sanitarios; o la legislación laboral. Modificaciones que se han aplicado, según la demanda, de forma unilateral al margen del contrato.

La Generalitat ha respondido en sede judicial que «la pretensión del reequilibrio económico que formula la concesionaria no está fundamentada en un su escrito de demanda» y que «la demandante hace una estimación de posibles perjuicios económicos sin ningún rigor económico, basándose en un informe pericial carente de objetividad y que contiene multitud de errores que han sido rebatidos». La Sindicatura no evalúa el posible impacto económico de esta reclamación en el total del coste de la concesión porque no está resuelta judicialmente.

La auditoría, como avanzó INFORMACIÓN, mantiene como una de sus principales conclusiones que el departamento de salud de Torrevieja, gestionado por Ribera Salud bajo el modelo público-privado es un 30% más económico que las áreas gestionadas directamente por la Generalitat. Algo que se traduce, siempre según este análisis, en un ahorro anual para las cuentas de la administración autonómica de 45 millones de euros anuales.

El mismo informe desvela que en 2014, a las puertas de culminar el anterior mandato en la Generalitat se le reconocieron a la concesionaria en concepto de resarcimiento de servicios que no se contemplaban en el contrato por valor de 45,9 millones de euros, avalados por la abogacía de la Generalitat y en los que se engloban en conceptos como el cambio de criterio de adscripción temporal de médico -2,4 millones de euros-; atención primaria y consultas de enfermería foráneos -30,8 millones de euros- o urgencias asistidas en centros de salud integrados -8,35 millones de euros-.

Además de esa petición la Sindicatura de Cuentas de reconoce una deuda por intereses de demora a favor de Torrevieja Salud de 8 millones de euros generados por el retraso de la liquidación de los ejercicios 2006-2012 que se liquidaron en 2014 ya ha reclamado por la vía judicial en el Juzgado de Lo Contencioso de Elche.



Más ahorro

Por ese periodo de seis años liquidados la concesionaria percibió por parte de la Generalitat de 628 millones de euros. El coste anual de la prestación sanitaria pública por el modelo concesional para Torrevieja, Orihuela Costa, San Fulgencio, Pilar de la Horadada, Guardamar, Rojales, Formentera, Benijófar, San Miguel y Los Montesinos se situó en 88 millones en 2007 y se elevó hasta los 111 en 2012. En estos momentos alcanza los 130. El coste el departamento es menor que el sistema de gestión directa, siempre según la auditoría de Cuentas. Este estudio que se ha realizado mientras la Generalitat se hacía con la gestión directa del Hospital de Alzira, antes gestionado por el modelo concesional cuyo contrato culmina en 2021.