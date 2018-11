El Consell pone en duda la auditoría del Síndico de Cuentas al Hospital

La directora general de Eficiencia y Régimen Económico de la Conselleria de Sanidad, Carmelina Pla, dijo ayer que el informe de la auditoría operativa de la Sindicatura de Comptes sobre la concesión administrativa del departamento de salud de Torrevieja «no ha tenido en cuenta aspectos extracontractuales que encarecen sustancialmente el modelo de concesión».

La Generalitat cuestiona las conclusiones más importantes del informe, realizado en los últimos meses por los funcionarios de la Sindicatura, como avanzó este diario. Pero sin embargo no presentó alegaciones a estas conclusiones. Según Pla, la afirmación de la Sindicatura sobre el ahorro de 45 millones de euros anuales por la asistencia integral de las personas atendidas por parte de la concesión, no ha considerado el impacto económico que representarían los acuerdos adoptados por las comisiones mixtas, que son vinculantes de acuerdo con la reciente sentencia del Tribunal Superior, se citan en el informe pero no se cuantifican. Esos acuerdos, según señala la auditoría, han elevado la cápita por paciente a recibir por la concesionaria por encima del precio del contrato -incremento que supuso una suma a favor de la concesionaria de 108 millones de euros entre 2006 y 2012-. Para Sanidad «la aplicación de dichos acuerdos podría incluso invertir completamente el sentido del ahorro valorado por la Sindicatura, ha argumentado la directora general». Pla cree habría que comparar los resultados de gestión de la concesión con los obtenidos por otras entidades homologables, otras concesiones administrativas, que presten asistencia integral en un departamento o con hospitales de gestión privada.

En el caso la comparación del departamento de salud de Torrevieja se realiza con respecto al hospital público de Gandía y no otro departamento de sanidad por concesión.