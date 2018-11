Orihuela intervendrá de urgencia para conservar la Torre Taifal en sus murallas

El Ayuntamiento de Orihuela está redactando el proyecto para ejecutar obras de consolidación urgentes en la Torre Taifal, que forma parte del lienzo de los restos de la muralla y que es una de las referencias mejor conservadas del sistema defensivo medieval de la sierra oriolana, según confirmaron el concejal Rafael Almagro y el arquitecto municipal Emilio Diz, ayer a INFORMACIÓN. Esta actuación se aborda en el marco de las intervenciones que se requieren a corto plazo y al margen de las futuras previsiones del Plan Director de Conservación y Restauración del Castillo y las Murallas de Orihuela. El Ayuntamiento está completando en estos momentos ese Plan Director con previsiones a medio y largo plazo sobre todo el Bien de Interés Cultural (BIC). Algo que está llevando a cabo con iniciativas como una encuesta a los vecinos -que se anunció ayer- o la difusión en redes sociales y a través de otras iniciativas -como la edición de folletos informativos- del muchas veces desconocido valor patrimonial de estos restos arqueológicos.

La intervención urgente en la Torre Taifal se llevaría a cabo en los primeros meses del año que viene. Para desarrollar la finalización del documento del Plan Director y esas ejecuciones urgentes sobre el terreno en el presupuesto municipal figura una partida de 300.000 euros, según aseguró Almagro en su comparecencia. La Torre de la Taifa es una de las escasas construcciones que todavía es referencia visual desde la base de la sierra, entre las que destacan todavía parte del lienzo de las murallas, las murallas del albacar y restos arqueológicos que coronan la sierra de San Miguel.

El anuncio sobre esta intervención extraordinaria en los restos del castillo-alcazaba lo hizo el concejal de Patrimonio Histórico, Almagro, y el arquitecto Emilio Diz en una rueda de prensa en la que se informó además sobre la puesta en marcha de una encuesta dentro del marco del Plan Director «a disposición de toda la ciudadanía, tanto online, a través del blog de la Concejalía de Patrimonio Histórico, como en papel, «de manera que cualquier persona pueda participar recogiéndola en el Museo Arqueológico Comarcal en San Juan de Dios y en el Museo de la Muralla», reflejó Almagro.

El concejal explicó que esta encuesta pretende ser una primera toma de contacto para «conocer cuál es la percepción que los oriolanos y oriolanas tienen de las ruinas de nuestro castillo». Es una encuesta que estará abierta hasta el 5 de diciembre a las 12.00 horas, consta de 15 preguntas, se contesta en apenas 5 minutos y «es totalmente anónima».

El arqueólogo municipal, Emilio Diz, destacó que esta encuesta se enmarca dentro del plan de comunicación y participación del Plan Director del Castillo y Murallas de Orihuela. «Una encuesta para hacernos una idea de lo que piensa la ciudadanía sobre el castillo y para saber que visión de futuro se le debe dar. También dejamos un espacio para que la gente ofrezca sus opiniones».

Almagro y Diz también indicaron que a través de esas respuestas se podrá orientar una actuación de conservación y puesta en valor de toda la zona prevista ya a largo plazo, durante casi una década. Lo que exige una inversión muy importante, para las que se solicitarán subvenciones, una vez que se describa en el plan las prioridades a ejecutar.



Restaurar, no reconstruir

Diz aclaró que es lógico que una parte de las opiniones se inclinen por pedir una reconstrucción de las murallas y la alcazaba-castillo: «Algo que legalmente no se puede hacer porque no sabemos cómo eran. La obligación es conservar los restos» no recrearlos, matizó el arqueólogo, aunque sí restaurar los existentes. «Puede haber distintas sensibilidades sobre lo qué hacer en la zona», especificó Diz. El edil de Patrimonio Histórico quiso destacar que un Plan Director es la herramienta que sirve para determinar qué actuaciones hacer en los próximos años y qué se está redactando en base al Plan Nacional de Arquitectura Defensiva.

Con respecto al plan de comunicación que va aparejado al Plan Director, «tenemos que decir que se ha empezado con esa difusión de la importancia del Castillo y Murallas de Orihuela en redes sociales, dónde además hay una serie de vídeos en los que se va explicando algunos de los elementos sobre los que se trabaja así como la labor que está realizando el equipo».Además, se ha editado un folleto informativo en el que se enumeran los elementos más importantes del Castillo y un marcapáginas en el que se incluye una imagen del Cartulario de Orihuela así como el plano del ámbito de actuación del plan y en breve «podremos disfrutar de la edición en papel de la Ruta Andalusí preparada en conjunto por el Museo Arqueológico Comarcal y la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico (ADAMACO)», manifestó el edil.

Almagro, desde la Concejalía de Patrimonio histórico y desde el equipo del Plan Director, quiso solicitar la colaboración de todos los ciudadanos «para tener el mayor número de respuestas posible y poder impulsar ese sentir hacia un bien de importantísimo interés para la historia y el patrimonio de Orihuela».