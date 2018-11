Los socios del Casino tumban la propuesta para derogar la limitación de mandatos

La asamblea de socios de la Sociedad Casino tumbó ayer la propuesta de la junta directiva de derogar un artículo que limita los mandatos del presidente a 8 años. Los socios tampoco aprobaron el acta de la sesión anterior ni una iniciativa para ampliar de cuatro a seis años, más dos prórrogas el contrato con la empresa de restauración de la entidad centenaria privada.

Rosario Soler, presidenta del Casino desde la dimisión de Ramón Torregrosa a mediados de septiembre, restó importancia a la falta de apoyo a los tres puntos planteados recordando que era una obligación legal según los estatutos plantearlos porque no se pudieron abordar en la sesión anterior por falta de quorum. Según Soler la limitación de mandatos no afecta a la actual junta directiva porque se adoptó a mediados del mandato anterior y recaía en la figura del presidente no en los miembros de su junta directiva. Es decir, Soler considera, remitiéndose al propio estatuto, que un socio que haya sido responsable durante dos mandatos de la vicepresidencia puede ejercer la presidencia durante otros dos.

También explicó la presidenta que pese a la insistencia del sector crítico en la convocatoria de elecciones el mandato actual concluye el 29 de octubre y la junta dispone de hasta 45 días para iniciar el periodo electoral. En la reunión se entregaron en torno a 60 votos delegados, todos del sector crítico a la actual junta directiva. Diez se invalidaron por un error en la entrega.

La misma fuente especificó que su junta directiva no ha llegado a hacer uso de voto delegado como sí hace el sector crítico, cuyos principales representantes -José Luis Pérez Maeso o José Andreu Pérez- no acudieron a la reunión y delegaron ese voto.

De los 500 socios apenas acudieron cuarenta de forma presencial a la asamblea, convocada a mediados de la semana pasada de forma urgente y extraordinaria para evitar que los puntos que se habían quedado sobre la mesa no se decidieran en asamblea antes de iniciarse el periodo electoral.

Soler dijo también que la propuesta de ampliación del contrato de restauración -la principal fuente de ingresos del casino junto a las cuotas de socios- es una iniciativa derivada de la gestión del anterior presidente y la comisión que acordó ese contrato. La iniciativa pretendía ampliar el contrato, que prácticamente acaba de comenzar su andadura, de cuatro años más dos de prórroga a seis más dos de prórroga.

El resultado de la asamblea de la entidad privada centenaria fue recibido con sorpresa por los propios socios críticos con la actual junta que habían cuestionado la premura con la que se convocó la asamblea y no esperaban un resultado en contra de las propuestas de la junta directiva.