El edil de Contratación dice estar a la espera de recibir los expedientes de la Plaza de Toros

El concejal de Contratación de Orihuela, Francisco Sáez, aseguró ayer que su área no ha recibido aún ni los expedientes de mejoras de las obras de la Plaza de Toros ni los de los trabajos complementarios, para negar que este proyecto se retrase por el colapso de su concejalía. Sáez se mostró molesto con las palabras del alcalde, Emilio Bascuñana, quien señaló que Contratación está «absolutamente colapsada» y que existe en el área «un cuello de botella» que impide sacar todos los expedientes a tiempo. «Si no los recibimos no los podemos tramitar», señaló. Y en el caso concreto de la Plaza de Toros indicó que «se demoran las obras porque los proyectos complementarios no están concluidos en el expediente para que Contratación pueda continuar». «Si las áreas no han terminado los expedientes, Contratación no puede hacer nada», reiteró, «para que nosotros trabajemos, los demás deben haber terminado», insistió.

Sáez aseguró que está previsto que el martes vaya a la Junta de Gobierno Local la aprobación de la modificación de los trabajos considerados como mejoras y que no se incluyeron en la licitación. «Irá el martes porque el expediente no lo terminó el área correspondiente hasta el miércoles», indicó. De las obras complementarias, que suponen 200.000 euros de más en el proyecto, nada se sabe. Reiteró que Contratación solo tramita expedientes conclusos, y reconoció que su área tiene mucho trabajo «porque solo hay dos técnicos y vamos hasta arriba, pero sabemos muy bien qué importante y qué no y damos prioridad a lo primero».

El edil puso como ejemplo la parcela arrendada en Molins desde 2017 donde hay proyectadas unas instalaciones deportivas. «No podemos hacer nada porque el área correspondiente no tiene hecho el expediente». «Hemos sacado la Juve, el tema de los juzgados o la adquisición de cuatro camiones de basura, nosotros cumplimos», zanjó.