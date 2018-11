La Sociedad Casino convoca asamblea para derogar la limitación de mandatos

La Sociedad Cultural Casino de Torrevieja ha convocado para hoy asamblea general extraordinaria y urgente con dos puntos en el orden del día. El primero pide a los socios respaldar o rechazar la derogación el artículo del estatuto que impide hasta la fecha que un presidente o los miembros de la junta directiva puedan refrendar el cargo más de dos mandatos seguidos. El segundo punto del orden del día pretende prorrogar dos años más el contrato a la empresa que realiza el servicio de restauración -la principal fuente de ingresos de la entidad centenaria junto a los cuotas de los socios-. La reunión es a las 10.30 en primera convocatoria y a las 11.00 horas, en segunda.

La convocatoria de la entidad privada ha sorprendido a una parte de los asociados que reclaman desde el pasado verano que se apruebe el comité electoral y se convoquen elecciones a junta directiva -el actual mandato concluyó a mediados de septiembre-. En la última reunión en asamblea la presidenta Rosario Soler no sometió los puntos del orden del día a votación porque no existía quórum, aunque, según fuentes del sector crítico, podría haber sometido a votación las cuestiones que se presentaron al orden del día en segunda convocatoria, como se ha hecho en otras ocasiones. Fue una reunión tensa entre la junta directiva actual y sus seguidores y un grupo de socios que cuestionaron con dureza las decisiones de la actual junta y las supuestas maniobras para evitar la convocatoria de elecciones.

En estos momentos la entidad histórica cuenta con algo más de 500 socios -ha perdido en torno a 200 en los últimos cinco años-.Soler asumió la dirección del Casino tras la dimisión de Ramón Torregrosa tras agotar sus cuatro últimos años de mandato. El artículo que se va a derogar, según los críticos a su gestión en la actual junta directiva, le afecta directamente y no podría presentarse si no es derogado puesto que forma parte de la junta directiva desde 2012 -dos mandatos, aunque no completos-.

Soler ha asegurado que puede presentarse al cargo de presidenta porque solo se refiere a la figura del presidente y además no ha cumplido en el cargo los 8 años completos de mandato -los estatutos se cambiaron tras el antecedente de un presidente que ocupó el cargo décadas-. Sin embargo, Soler sí ha planteado esa derogación igualmente. La presidenta, principal impulsora del uso cultural público de este espacio a través del convenio municipal con la Universidad de Alicante, ha cuestionado que todo el movimiento de socios críticos está encaminado, sobre todo, a evitar que una mujer presida el Casino y ha anunciado expedientes de expulsión.

Parte de los socios no ha recibido la convocatoria de la reunión de hoy. El plazo de 48 horas es legal si está justificada la urgencia de la asamblea extraordinaria.