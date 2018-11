Urbanismo asegura que no está obligado a esclarecer las causas del desplome de las viviendas

Los ocho vecinos que han perdido su vivienda en Orihuela Costa saben, como informó este diario, que deben derribarla tras una resolución municipal, pero desconocen a día de hoy por qué parte de sus casas se vinieron abajo hace ahora un mes. Por eso la Comunidad de Propietarios ha contratado a un arquitecto y ha decidido pedir al Ayuntamiento que informe sobre el funcionamiento en el residencial de servicios municipales de su competencia.

El equipo de gobierno ha explicado a este diario que a principios de octubre se emitió la resolución expediente por el que se declaraba la situación de ruina del bloque de ocho viviendas de la urbanización de la costa en la calle Limón. La elaboración del expediente de peligrosidad, como indicó esta edición, es una obligación legal para el Ayuntamiento que ha especificado que los daños en las casas son irreparables. También, según fuentes municipales, ese informe indica que es la comunidad la que debe hacerse cargo de las labores del derribo y su coste económico.

El concejal de Urbanismo, Rafael Almagro, a preguntas de INFORMACIÓN, señaló que el municipio no puede esclarecer de oficio las causas del derrumbamiento. Es la Comunidad la que debe solicitar de forma específica sobre qué aspecto quiere que se pronuncie el Ayuntamiento.

«Los técnicos municipales sí han hecho el informe preceptivo» en el que se resuelven las medidas para garantizar la seguridad de las personas «sin que esté obligado -insistió el concejal de Urbanismo», a pronunciarse sobre las causas». El día del accidente la administración local citó unas supuestas obras sin permiso de un vecino en el subsuelo o un daño estructural al asentarse el edificio sobre una zona del terreno que ha sufrido un vaciado geológico por filtraciones de agua y una deficiente compactación del terreno.

Responsabilidades



La Comunidad necesita conocer esas causas para determinar posibles responsabilidades y exigirlas. Eso implica a las aseguradoras, que ya han indicado de forma genérica que este tipo de desplome no figura entre los riesgos que cubren o la administración local. Algo que el Ayuntamiento da por descartado. El promotor y el arquitecto redactor de la obra -que no presenta fallos de construcción- no son responsables legalmente- porque se levantó hace 22 años.