Un cementerio para Orihuela Costa

Orihuela Costa es escogida desde hace décadas por el turismo residencial nacional y europeo como uno de los mejores destinos de España para el descanso. Especialmente de población jubilada que ya reside en el litoral todo el año. Por sus campos de golf, la playas, el centro comercial más grande de la provincia... Uno de los mejores enclaves para vivir, pero no para morir. Las urbanizaciones que se extienden a lo largo de 15 kilómetros de costa en las que viven más de 30.000 vecinos censados carecen de un servicio público básico: un cementerio. Para el descanso eterno.

Algo que el miércoles por la tarde quedó patente en una reunión que la cúpula provincial del Partido Popular mantuvo con numerosos colectivos de residentes extranjeros, a los que fueron invitados cargos de otros partidos políticos de la zona como CLARO y representantes de la Federación de Asociaciones de Orihuela Costa.

En el encuentro, enfocado a animar a estas entidades a participar en la gestión municipal registrándose en el censo electoral, fue el representante de los residentes caboverdianos en la costa oriolana -en la que viven comunidades de 100 nacionalidades distintas- el que sacó a colación este debate. Y señaló como ejemplo el caso de un vecino de esta nacionalidad que falleció hace dos meses. La familia tuvo auténticas dificultades para hallar un lugar de enterramiento.

Fuentes del Partido Popular indicaron ayer que el planteamiento por parte de los residentes es lógico. No solo por quien lo expresó también para los vecinos británicos, alemanes o escandinavos, que en muchas ocasiones optan por la incineración pero que también buscan un cementerio tradicional o columbarios para esos restos donde poder acudir a recordar a sus seres queridos en jornadas como la de hoy. Vecinos que se sienten de Orihuela Costa y que quieren ser enterrados en el litoral. Esta situación contrasta con el hecho de que buena parte de las pedanías del termino municipal cuentan con su propio camposanto. Es el caso de Hurchillo, San Bartolomé, Torremendo, Molins, La Murada, La Aparecida y Desamparados. Los vecinos de la Costa también tienen la opción de Orihuela ciudad, en el cementerio propiedad de la iglesia, situado a más de treinta kilómetros del litoral y con unas tasas sensiblemente más elevadas que las de cementerios de municipios vecinos.

En los últimos años los cementerios de otros municipios vecinos han experimentado demanda de enterramientos de Orihuela Costa. Algo que obligó en el caso de Torrevieja a actualizar requisitos y tasas del cementerio municipal. En 2010, el pleno del Ayuntamiento de Orihuela aprobó una moción de Los Verdes por la que la administración local se comprometió por unanimidad a reservar suficiente suelo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Ese plan está redactado desde 2014 pero su tramitación está paralizada, sin que se haya tramitado la versión preliminar en el pleno. La propuesta contemplaba la puesta en marcha de dos cementerios laicos y municipales, uno cerca del casco urbano y otro en la zona de la costa. La iniciativa para el cementerio laico en Orihuela ciudad partió de Los Verdes -ahora integrados en Cambiemos Orihuela- y se amplió para el litoral con una enmienda de Centro Liberal Renovador -antecedente de Ciudadanos-. En aquel momento el concejal de Urbanismo era Antonio Rodríguez Barberá (PP), quien admitió en el debate: «Sabemos de la necesidad». El documento del PGOU está bloqueado. Tampoco se sabe si finalmente contempló esta reserva de suelo. No hay perspectivas de que salga a adelante ni a medio plazo porque el Consistorio considera que tramitarlo limitaría el crecimiento futuro de la ciudad. Solo cabría llevar a cabo una modificación puntual del vigente.



Difícil

El proyecto no es fácil de ejecutar. Los suelos de equipamiento público y privado exentos de áreas residenciales no abundan en esta zona de la costa, y en muchas ocasiones la planificación de los planes parciales los ubicaron en las parcelas menos accesibles y económicas a la hora de urbanizar: vaguadas -como era el caso hasta el pasado mes de junio del solar que acogía el Colegio Playas de Orihuela-... Al igual que no hay cementerio tampoco funciona un tanatorio. Velatorios y funerales se realizan en Torrevieja, Pilar de la Horadada o San Pedro del Pinatar. El municipio sí que rentabiliza su reserva de suelo de aprovechamiento lucrativo residencial, los mejor situados. Cuyos ingresos millonarios destinados financian las inversiones en todo el término municipal -su cambio de uso sería una merma en el patrimonio municipal-.

Otra opción que ayer mismo se barajó cuando se planteó la necesidad fue la de conveniar con municipios vecinos como Torrevieja o Pilar de la Horadada el uso de sus cementerios. Al encuentro convocado por el PP de Orihuela -sin presencia del alcalde oriolano- acudieron entre otros el presidente provincial José Císcar, el secretario del partido, Eduardo Dolón o la responsable provincial de residentes extranjeros Sofía Álvarez.