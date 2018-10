Sanidad abre un expediente informativo para aclarar si Bascuñana acudió a su trabajo

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, desveló ayer a última hora que la Conselleria de Sanidad le ha notificado la apertura de un expediente informativo para aclarar los informes de la propia administración en los que se indica que no acudió a su puesto de trabajo en la dirección territorial de Sanidad durante seis años. «Mi escrito de reclamación del pasado día 18 ha dado resultado. La Conselleria me ha comunicado hoy (por ayer) que se han abierto diligencias informativas, pero me lo comunica tarde, dos semanas después de que tuviera que ponerme a tomar acciones legales».

Bascuñana da a entender que el próximo lunes 12 de noviembre ha sido citado en la Dirección Territorial y dice que acudirá «a ver qué han preparado y a exigirles responsabilidades. Voy a ir, con la cabeza bien alta, tranquilo como he estado siempre desde que comenzó esta cacería de brujas, pero voy a ser tajante y voy a reclamar y a exigir nuevamente a la Conselleria que depure responsabilidades y que aclare por qué no me ha pasado todavía los informes que tienen los partidos políticos PSPV y Compromís, y por qué ha tardado dos semanas en comunicarme la apertura de estas diligencias informativas plagadas de irregularidades. Quiero dejar claro que abrir diligencias informativas no es más que eso, aportar información. Espero que me informen sobre de qué piensan que se me podría acusar y de qué han hecho con la documentación que ellos, y solo ellos, debían custodiar, ¿dónde está?»

Bascuñana «confía en una administración pública seria que no pueda ser utilizada de forma torticera, 11 años después, obedeciendo a esa estrategia clara del "todo vale" y del "calumnia que algo queda", persiguiendo solamente un fin político», indicó. A juicio de Bascuñana «está claro que es el PSPV el que quiere marcar los tiempos y el que continúa con este linchamiento y persecución porque claramente les molesta que este alcalde defienda los intereses de Orihuela».

Bascuñana asegura «estar muy tranquilo, pero lo que es obvio es que hay otros que están muy nerviosos, porque cada vez que aparece cualquier información referente a la candidatura del PP de Orihuela, ellos dan un paso más». Para el primer edil «es preocupante lo que está ocurriendo en esa Conselleria y el "colegueo" entre políticos y entre partidos, a los que no les interesa que Emilio Bascuñana vuelva a ser alcalde de Orihuela».