Torrevieja renueva colectores de aguas residuales en el centro

Agamed ha invertido 315 .000 euros en la renovación de dos tramos de colectores de aguas residuales del centro de Torrevieja. La actuación se ha financiado con los fondos propios derivados de las tarifas de los abonados al suministro y permitirán un desagüe más eficiente en una zona del centro en la que no se actuaba desde la década de los ochenta.

El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón y el gerente de la empresa mixta José Manuel Nadal visitaron ayer estas obras de sustitución y modificación de la red de alcantarillado en las calles Caballero de Rodas y Clemente Gonsálvez, acompañados también por el edil de Obras y Servicios, Domingo Soler y el jefe técnico de las obras, Vicente Martínez.

Las obras en estas calles han mejorado la red de tratamiento de las aguas residuales, mientras que las que se ejecutarán próximamente en el barrio de El Acequien, mejorarán la red de evacuación de aguas pluviales en la zona. Una mejora de la red, con la colocación de unos materiales mucho más resistentes y eficientes -los actuales canalizaciones eran rugosas y de fibrocemento-. El Consejo de Administración tiene que aprobar en su reunión de esta semana nuevas actuaciones en la red de saneamiento para el próximo año.

Vicente Martínez, indicó que el procedimiento de las dos obras ha sido similar a excepción de que en la calle Clemente Gonsálvez se ha hecho un aumento del diámetro del colector 200 a 315 mm para cumplir con el Real Decreto 140 y asegurarse de una buena evacuación de los actuales caudales y prevenir el riesgo de vertidos y emboces. Solo queda el repintado y reasfaltado del perímetro afectado para concluir ambos tramos.

La red en la que se han realizado las obras tiene más de 30 años y fue instalada en su día fibrocemento por lo que presentaba numerosas fisuras, roturas y degradación general del tubo. La nueva conducción es de PVC y no es de mayor diámetro porque no cabría en un tramo de calles en los que además la empresa ha hallado algunas conducciones subterráneas no contempladas inicialmente.