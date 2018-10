La FAPA Gabriel Miró pide la dimisión de Torró por ignorar al Consejo Escolar Municipal

La delegación de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Gabriel Miró en Torrevieja reclamó ayer la dimisión de la directora territorial de Educación, Tudi Torró, y del concejal de Educación, José Hurtado, por no convocar el Consejo Escolar Municipal para decidir los días no lectivos de este curso. La Conselleria decidió de oficio con una resolución esos días con la propuesta realizada por los centros. La FAPA reprocha al Ayuntamiento que evite el debate y que se aborden los temas que preocupan a los padres en este foro, que debería ser el máximo órgano de representación de la comunidad escolar pero que apenas se convoca para reuniones extraordinarias. «Los padres no pintamos nada en el Consejo Escolar Municipal», lamentó Fernando García, representante de la delegación.

«Es un gobierno que siempre hace de la legalidad y la transparencia como bandera y no haya convocado ni un solo Consejo Escolar ordinario y además se niegue a facilitar las actas de las reuniones», indicaron los representantes de padres, en una rueda de prensa en la que también comparecieron Sonia Terreros, Gloria Fructuoso y el presidente de la FAPA provincial, Ramón López. «Luego pedirán la implicación de los padres en cada uno de los centros», recordó Fernando García.

Por otra parte, Ramón López señaló que finalmente la composición del Consejo Escolar Municipal (CEM) reconoce, a su juicio, la presencia de los tres miembros de la FAPA frente a la propuesta firmada por el alcalde en junio pasado en la que aparecen como representantes de este sector tres miembros de la FAPA Enric Valor y uno de la Gabriel Miró. En la comparecencia Gloria Fructuoso cuestionó el trabajo del principal funcionario del área de Educación a la hora de evitar que se lleven a cabo las reuniones del CEM con asuntos que ha preocupado a los padres de distintos centros y el hecho de que ejerza de secretario accidental en el Consejo Escolar Municipal, cuando los propios padres se han ofrecido para ejercer ese puesto. Fuentes del equipo de gobierno indicaron ayer que la FAPA Gabriel Miró de por hecha una composición en el sector de padres que está por confirmar.