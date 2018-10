El PSOE exige al alcalde de Benejúzar que «pague de su bolsillo» la multa por la becerrada de fiestas

El PSOE de Benejúzar exige al alcalde de la localidad, Antonio Bernabé (PP), que sea él quien asuma el coste de la sanción de 15.000 euros impuesta por la Policía Autonómica al Ayuntamiento tras la realización de una «becerrada local» en las pasadas fiestas de la localidad porque el espacio no era el adecuado para realizar ese evento. El portavoz socialista del municipio, Miguel López, pide a Bernabé que la multa «sea pagada íntegramente de su bolsillo ya que conocía la irregularidad de su actuación con anterioridad a la realización del festejo».

López desveló que hay un escrito del representante de la empresa que finalmente no se quedó la adjudicación «siendo la más barata» y que llegó a la alcaldía el 24 de abril donde se le advertía de que «si bien la becerrada de peñas está regulada en el 'Reglamento de Espectáculos Taurinos de 1996, art. 25.', este espectáculo no se puede organizar en un recinto taurino, sino en una plaza de toros (portátil o permanente) y cumplir con todo lo que exige el reglamento nacional, características que no cumple un recinto taurino con ruedo de barrotes».

El cambio de empresa para realizar el evento le costó a las arcas municipales un sobrecoste, según denuncia el PSOE, al pasar de un contrato de 8.000 euros a otro de 14.000 «por el torpe o irresponsable alcalde que tomó la decisión de realizar el acto a pesar de ser constitutivo de una grave sanción», denunció López. Bernabé realizó un decreto de alcaldía exponiendo que el anuncio de la becerrada local era debido a un «error de imprenta».

Sin embargo, la descripción de la realización de la becerrada figuraba en el contrato firmado con la nueva empresa adjudicataria en las bases a cumplir que se mantenían en la web municipal, así como en la Ficha de Inscripción e, incluso, en el acta de la junta de gobierno del 24 de abril que modificaba la anterior acta de 19 de abril y que otorgaba el contrato a otra empresa. «Los socialistas entendemos que el posterior decreto de alcaldía tan solo tenía como finalidad el engaño a las autoridades autonómicas», criticó.

Fue la Policía Autonómica, personada en el acto, quien, tras las observaciones del festejo, trasladó al alcalde durante la realización de la becerrada (como indica la denuncia) la posible incoación del expediente sancionador. «No fue un partido político, como dijo Bernabé».