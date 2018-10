Cuatro ediles del PP dan la «espantada» en el pleno y evitan votar las cuentas de Orihuela Cultural

El alcalde dice que lo trasladará al partido. El presidente de los populares excusa su ausencia por un informe del auditor que señalaba anomalías, ya subsanadas.

Volvió a suceder. Y es la cuarta vez en la que el grupo municipal del PP de Orihuela finaliza un pleno sin que estén sentados en sus sillas todos sus ediles. Ayer, cuatro concejales populares dieron la «espantada» al final de la sesión, en el punto en el que se debían aprobar las cuentas anuales del ejercicio de 2017 de la Sociedad Orihuela Cultural. Ni el edil de Mercados y Aseo Urbano y a la sazón presidente del PP local, Dámaso Aparicio; ni la secretaria general local del PP y edil de Educación, Begoña Cuartero; ni la concejal de Turismo, Sofía Álvarez; ni la de Sanidad, Noelia Grao, votaron el punto al haberse marchado previamente del salón de plenos ante las caras de sorpresa y estupefacción del alcalde, Emilio Bascuñana (PP), y de los demás ediles, incluidos los de la oposición que no daban crédito a que la historia se repitiera.

La marcha de estos concejales - todos ellos enfrentados políticamente a Emilio Bascuñana- además de la división interna en el PP, evidenció la falta de comunicación dentro del grupo municipal popular. Los ediles recibieron el expediente de las cuentas de Orihuela Cultural junto a un informe de auditoría que reflejaba dos anomalías al haberse incluido de más 38.250 euros por una inexacta devolución de IVA y una subvención que estaba duplicada. Fue la existencia de este informe lo que motivó ayer la marcha de los ediles populares, al menos así lo reconoció Dámaso Aparicio a este diario. «He evitado votar un informe que señalaba dos irregularidades y las cuentas no estaban bien», dijo.

Sin embargo, el regidor oriolano anunció ayer que el auditor contable de la sociedad había subsanado los errores y que desde el 8 de octubre ya se había producido el ajuste contable, y que los 38.250 euros que, por error, se habían contado de más en las cuentas de 2017 se restarán de las de 2018, ya que las anteriores se cerraron el 31 de diciembre. Un hecho que Aparicio dijo desconocer. «A mi me pasaron solo el informe y nadie me ha dicho que ya se habían llevado a cabo las correcciones». Ni el alcalde se lo comunicó a él ni al resto de ediles, asegura, ni tampoco éste preguntó antes de entrar en el pleno a su compañero de partido, dado que ambos ni se hablan.

La misma incertidumbre surgió a las otras tres ediles que se marcharon y tras su salida del pleno, las dudas entraron al también edil popular y portavoz, Francisco Sáez, que preguntó al regidor si de verdad se habían corregido los dos apuntes contables, a lo que contestó afirmativamente, por lo que el punto se votó.



Dolor de estómago

La situación fue un tanto surrealista, ya que al iniciarse el punto de las cuentas de Orihuela Cultural se fueron levantando, uno tras otro, Álvarez, Aparicio, Cuartero y Grao. Esta última volvió a entrar al salón de plenos a los pocos minutos para, instantes después, echarse mano al estómago y gesticular para evidenciar que tenía un dolor estomacal. «Me he marchado porque tengo gastroenteritis y tenía que ir al baño, de hecho dejé mis cosas en la silla», explicó a INFORMACIÓN, negando que su marcha de la sesión fuera para evitar votar las cuentas de Orihuela Cultural. «La verdad que no conozco en detalle el funcionamiento de esa sociedad ni tengo nada en contra, tampoco sabía que Dámaso o Begoña se habían marchado también, con lo que no tengo nada que ver», aseguró Noelia Grao.

La edil de Turismo, Sofía Álvarez, también negó que su ausencia justo en ese punto fuera debida a la existencia de un informe de auditoría que señalaba inexactitudes en las cuentas de la sociedad cultural. «Tenía que acompañar a mi hija al médico y avisé al Secretario a las 9 de la mañana que a las dos de la tarde, fuera el pleno por el punto que fuera, me tenía que ausentar», indicó a este medio.

La ausencia provocó que en la votación hubiera un empate a 9 (votaron a favor los 7 ediles del PP que quedaban en el pleno y dos de Cs) y los 9 ediles de PSOE, Cambiemos y Foro Demócrata lo hicieron en contra. La votación tuvo que repetirse, con el mismo resultado, por lo que Emilio Bascuñana tuvo que usar su voto de calidad para desempatar y sacar adelante las cuentas de Orihuela Cultural del pasado ejercicio. No acudieron al pleno ni la edil de Cs Mar Ezcurra -responsable de Cultura- ni los socialistas Víctor Ruiz y Antonio Zapata por motivos personales y laborales. De haber acudido estos dos últimos al pleno el equipo de gobierno habría llegado a perder la votación.



Otras marchas repentinas

Los concejales del PP que se ausentaron son los mismos que han protagonizado ausencias repentinas en otros plenos para evitar votar mociones y acuerdos, en unas ocasiones los cuatro y en otras dos, como fueron la propuesta de su partido para suprimir la construcción de 650 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la Costa (PAU-7), la del PSOE para reprobar al regidor por el supuesto espionaje realizado a través de WhatsApp a Dámaso Aparicio y la adhesión al Plan Edificant de la Conselleria de Educación que llevó la propia Cuartero y que se ausentó junto a Aparicio molestos al tomar la palabra Bascuñana.

El alcalde de Orihuela aseguró ayer a este diario que ningún concejal le había traslado previamente ninguna duda sobre ese punto de Orihuela Cultural y que se enteró de que no votaban al ver cómo se levantaban y salían del salón de plenos. Emilio Bascuñana señaló que les pedirá explicaciones sobre su ausencia y que va a dar traslado de esta circunstancia a su partido, el PP, para que actúe en consecuencia.