Conselleria designa los días no lectivos del curso escolar a una semana de Todos los Santos

Hurtado admite que debió decidirse en el Consejo Escolar antes del verano.

La Conselleria de Educación resolvió ayer la confusión creada entre la comunidad escolar por la falta de confirmación de los días no lectivos de este curso, a una semana del puente de Todos los Santos. El concejal de Educación, José Hurtado, informó ayer de la resolución de la Dirección Territorial de Educación con las fechas no lectivas del calendario escolar del presente curso. El edil explicó que el alcalde ha mantenido una conversación con la responsable de esta Dirección, Tudi Torró, a primera hora de la mañana de ayer, en la que se ha acordado que la Dirección Territorial establezca como días no lectivos el 2 de noviembre de 2018, el 7 de diciembre de 2018 y el 18 de marzo de 2019. Fechas que trasladó el alcalde por escrito a Educación el 18 de septiembre de 2018 por ser la propuesta mayoritaria de los centros de enseñanza de la localidad.

Hurtado señaló que se ha desconvocado el Consejo Escolar Municipal (CEM), que estaba previsto para el viernes 26 de octubre a las 18 horas, ya que era exclusivamente para tratar este asunto. Hurtado compareció antes de recibir la comunicación «ante la alarma que se está generando sobre los días no lectivos, ante los mensajes malintencionados que se están lanzando a la población», dijo el edil. Hurtado reconoció que tal y como se expresa en el escrito dirigido por el alcalde el 18 de septiembre a la Dirección Territorial le traslada que «por diversos motivos no se ha podido reunir el CEM para elaborar la propuesta de días no lectivos para el curso 2018/ 2019». Algo que debió realizarse y remitirse a la Conselleria de Educación antes del 20 de julio pasado.

El concejal dijo que ha «pedido un informe en el que se detallen los motivos por los que no se convocó el citado CEM», y que «asumiendo la responsabilidad que tengamos que asumir, entendíamos que la Dirección Territorial iba, antes de lo que lo ha hecho, debía intervenir de oficio».