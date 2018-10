Las Ampas de Almoradí rechazan que se imparta el Islam «por falta de espacio»

Aseguran que desdoblar las aulas va a suponer un problema logístico.

Las asociaciones de madres y padres de los tres colegios de Infantil y Primaria seleccionados por la Conselleria de Educación para impartir este curso escolar la asignatura de religión islámica (Pascual Andreu, Canales y Martínez y Manuel de Torres), mostraron ayer su oposición a que se implante en estos centros, pero aclararon que no por motivos ideológicos ni religiosos sino por la falta de espacio que tienen. «No nos oponemos a su inclusión, pero sí a su implantación selectiva», indicaron.

Las portavoces de las tres Ampas quisieron explicar ayer el motivo por el que rechazan el «proyecto piloto» de Educación porque «esta medida supone que haya más desdobles en las aulas, por lo que necesitamos más espacio del que no disponemos». Y señalaron que «teníamos previsto que se instalara un aula específica en el municipio y no fue viable porque no hay sitio en unos centros que están muy masificados, al ser colegios de 2 líneas convertidos en 3 y hasta en 4 líneas». Incluso, insistieron en que «se han tenido que eliminar aulas destinadas a otros propósitos como biblioteca o psicomotricidad para destinarlas a la docencia, y se han instalado aulas en los pasillos porque no hay espacio», como ejemplo para evidenciar que su rechazo es una cuestión de logística y no ideológica.

Las Ampas de Almoradí se han dirigido por escrito al conseller Vicent Marzà pidiéndole que les explique los criterios que se han seguido para escoger esos tres centros educativos para impartir religión islámica. «Nos ha respondido el secretario autonómico, Miguel Soler, pero sin entrar en explicaciones, por lo que nos hemos vuelto a dirigir a la Conselleria», explicó Toya Gómez, secretaria del Ampa del CEIP Canales y Martínez.



Barracones

Los padres y madres quisieron poner de manifiesto que los colegios almoradidenses llevan ya 9 años en 13 barracones que acogen actualmente a 325 alumnos «con problemas de goteras y de climatización» por lo que «no han tenido en cuenta la falta de infraestructuras que padecemos». Y criticaron que la medida se adoptase a dos días de iniciarse el curso escolar en septiembre «sin permitirnos el derecho que tenemos los padres a conocer el proyecto educativo del colegio en el que vamos a matricular a nuestros hijos», se quejó Gómez.

Por último, las ampas de la localidad se quejan de la «arbitrariedad» de la Conselleria de Educación a la hora de seleccionar los colegios para impartir el Islam y pidieron que se implantara en todos los centros educativos de la Comunidad Valenciana «para que haya una libertad de elección porque queremos los derechos para todos, sin imposiciones y con medios». Y concluyeron señalando que «si tuviéramos espacio suficiente y los colegios no estuvieran tan masificados, no diríamos nada».