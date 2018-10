La Torreta III ruega ayuda municipal para reparar un colector de aguas residuales

Los representantes de la Asociación de Vecinos de La Torreta III no sabían ayer a qué puerta tocar. Ha pasado lo que temen desde hace tiempo. Uno de los colectores de aguas residuales que da servicio al interior la urbanización se ha averiado y no tiene fácil reparación. No está nada claro cuántas viviendas de la calle Antonio Ordóñez están afectadas. En algunas casas, directamente,el sistema de evacuación no funciona y en otras sí -por lo que presumiblemente el agua que va al colector se está filtrando directamente al subsuelo-.

El problema es que el Ayuntamiento no puede actuar en la zona porque el vial interior pertenece a la urbanización y el municipio considera sus infraestructuras como privadas. Ni el área de Obras y Servicios ni la empresa concesionaria pueden iniciar la reparación mientras que no se busque una fórmula que ampare la actuación municipal. Los vecinos pidieron hablar con el alcalde José Manuel Dolón que no les atendió aunque pasó junto a ellos en el vestíbulo de Alcaldía -no tenían cita-; aunque sí pudieron contactar con el edil de Servicios, Domingo Soler y con el área de Urbanismo. Al hecho de que los colectores sean considerados privados se suma su disposición en la calle. Están trazados justo debajo de las casas, con poca profundidad porque el constructor tendría que haber invertido mucho más para evitar un nivel freático muy superficial -las casas están pegadas a la laguna de Torrevieja-. En este caso la reparación supondría sustituir un tramo entero. La urbanización se construyó a principios de los 80 con una autorización municipal más que dudosa de bungalowhotel. La promotora nunca culminó las infraestructuras mínimas y el Ayuntamiento tampoco se las reclamó. Incluso le devolvió los avales.

Ante esta situación otras fases de las Torretas, como la primera, decidieron constituirse en comunidad y resolver los problemas por su cuenta. Pero Las Torretas III considera que la responsabilidad es municipal. Una sentencia judicial obtenida por la Asociación de Vecinos en 2017 asegura que es el Ayuntamiento el que debe asumir el coste de la realización y mantenimiento posterior de todas las infraestructuras -colectores de aguas residuales y potable, asfaltado, parques, o iluminación-. El fallo, que no especifica cómo regularizar la situación fue recurrido por el Ayuntamiento.



Residuos y «okupas»

El municipio tampoco se emplea a fondo en las zonas que sí son públicas. Ayer en la calle José María Manzanares el aspecto de los puntos de vertido de residuos era lamentable -con escombro, y montañas de poda. La actitud de algunos vecinos saltándose por completo la n0rmativa urbanística tampoco ayuda -hay, por ejemplo un supermercado abierto sobre el espacio ganado a un jardín-. Algunos residentes han «pasado» durante décadas de los expedientes de infracción. Todo ha contribuido a degradar la calidad de vida del barrio lo que ha precipitado el fenómeno de la ocupación de viviendas.