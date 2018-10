El PSOE pide que la Iglesia pague el IBI de los inmuebles no destinados a culto

Conseguir que paguen el IBI los bienes inmuebles propiedad de las confesiones religiosas, cuyo uso no esté destinado al culto. Es el objetivo de la moción que el PSOE llevará al pleno de hoy y con la que pretende que el Ayuntamiento de Orihuela realice un censo de todas las propiedades de la Iglesia en el municipio y que todas aquellas que no estén afectas al culto sean incluidas en el padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles. Se calcula que hay más de un centenar en el municipio, uno de los que más bienes eclesiásticos tiene de la provincia y donde la iniciativa se espera que no cuente con el respaldo del equipo de gobierno, que tiene mayoría plenaria.

La edil socialista, Carmen Gutiérrez, explicó que busca que «los esfuerzos que todos estamos haciendo también sean compartidos por las confesiones religiosas, especialmente por la Iglesia Católica propietaria de la inmensa mayoría de estos inmuebles». Actualmente, la Iglesia Católica está exenta de tributar por el IBI a raíz del Concordato con la Santa Sede (1979), y las confesiones judía, protestante y musulmana también lo están a través de los respectivos Acuerdos de Cooperación (1992). Estos beneficios fiscales totales o permanentes, recogidos a su vez en la vigente Ley de Haciendas Locales, se aplican a templos y lugares de culto, dependencias o edificios anejos destinados a la actividad pastoral o asistencia religiosa, locales destinados a oficinas, casas y conventos de órdenes y congregaciones religiosas. Sin embargo, los socialistas consideran que «esta exención legal, que sólo está referida a las finalidades vinculadas al culto, debe ser revisada», ya que en las décadas precedentes se ha realizado una aplicación extensiva de la misma, de forma que ha alcanzado a bienes inmuebles no vinculados al culto y no estipulados por la ley vigente como pisos, plazas de garaje o lonjas, e, incluso, a la exención del pago de las tasas municipales establecidas por los ayuntamientos.

Gutiérrez señaló que del centenar de bienes que se calcula tiene la Iglesia en Orihuela, solo 13 pagan el impuesto. «No sé por qué esos sí tributan y el resto no, por eso pedimos que nos lo aclaren y que todos los inmuebles que no tengan culto paguen», señaló, y añadió que «nosotros apostamos por una legislación que evite privilegios y discriminaciones por razón de convicciones y creencias». La edil indicó, por otro lado, que, a la vista de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de junio de 2017, «ha quedado claro que la exención del ICIO (impuesto de construcciones, instalaciones y obras) respecto de los inmuebles pertenecientes a la iglesia, es contraria a la normativa comunitaria.