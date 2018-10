Conselleria aprueba los días no lectivos de este curso sin necesidad de convocar al Consejo Escolar

El concejal de Educación, José Hurtado, ha informado de que se ha recibido en el Ayuntamiento de Torrevieja la resolución de la dirección territorial de Educación en Alicante con las fechas no lectivas del calendario escolar del presente curso. El edil ha explicado que el Alcalde ha mantenido una conversación con la responsable de esta Dirección, Tudi Torró, a primera hora de la mañana en la que se ha acordado que la Dirección Territorial establezca como días no lectivos el 2 de noviembre de 2018, el 7 de diciembre de 2018 y el 18 de marzo de 2019. Fechas que trasladó el alcalde por escrito al citado ente provincial el 18 de septiembre de 2018 por ser la propuesta mayoritaria de los centros de enseñanza de la localidad.

Una vez que ya han quedado fijados los días, Hurtado ha dicho que se ha desconvocado el Consejo Escolar Municipal, que estaba previsto para el viernes 26 de octubre a las 18 horas, ya que el objeto del citado consejo era exclusivamente para tratar este asunto.

Antes de que se recibiera esta comunicación el responsable de Educación había comparecido en rueda de prensa "ante la alarma que se está generando" sobre los días no lectivos, "ante los mensajes malintencionados que se están lanzando a la población y viendo que a través de las redes sociales de un medio de comunicación no se ha transmitido lo que yo comuniqué", ha dicho el edil.

En su comparecencia, el edil ha detallado que el Real Decreto 2001/1983 por el que los ayuntamientos, previo acuerdo del Consejo Escolar Municipal, podrán poner un máximo de tres días festivos dice literalmente en el punto 5.2 que es competencia del Director Territorial de Educación la autorización de los citados días festivos, "a tal fin, los Ayuntamientos remitirán, antes del 20 de julio anterior al curso escolar de que se trate, la relación de días que se propone se declaren como no lectivos, adjuntando a la misma, certificación del acuerdo adoptado, al respecto, por el CEM, cuando esté constituido".

Sobre este punto, Hurtado ha reconocido que tal y como se expresa en el escrito dirigido por el alcalde el 18 de septiembre a la Dirección Territorial le traslada que "por diversos motivos no se ha podido reunir el CEM para elaborar la propuesta de días no lectivos para el curso 2018/2019. Que ante esta circunstancia la Concejalía de Educación ha entrado en contacto con todos y cada uno de los presidentes de los consejos escolares de centro a fin de recabar información sobre a propuesta de días no lectivos elaborada por cada centro, llegando a la conclusión de que la propuesta mayoritaria es la siguiente: 2 de noviembre de 2018, 7 de diciembre de 2018 y 18 de marzo de 2019".

El concejal ha dicho que ha "pedido un informe al técnicos municipal en el que se detallen los motivos por los que no se convocó el citado CEM", y, además, ha expresado que "asumiendo la responsabilidad que tengamos que asumir, entendíamos que la Dirección Territorial iba, antes de lo que lo ha hecho, a intervenir de oficio". El edil ha asegurado que "hace tres días" que supo que no estaba aprobado el calendario de días no lectivos y en ese mismo momento se puso en marcha para convocar urgentemente el CEM y resolver el tema. En su intervención ha señalado que consideraba que "estábamos protegidos por la ley y no había ninguna inseguridad jurídica".

Hurtado ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los padres y madres y ha hecho referencia a que en el Pleno ordinario éste será uno de los temas "estrella" por lo que espera contar con el informe técnico para exponerlo y hacerlo público "asumiendo la responsabilidad que nos corresponda pero también poniendo de manifiesto la responsabilidad que tienen otros, que también la tienen y de manera considerable", en alusión a la proximidad de la campaña electoral.

Durante los últimos dos días la confusión entre los miembros de la comunidad educativa sobre la fijación de los días no lectivos, sobre todo porque no estaba confirmado el 2 de noviembre, ha ido a más. Intensificada por las redes sociales, y en especial los grupos de "WhatsApp" de padres y madres.

La delegación de la FAPA "Gabriel Miró" ha convocado una rueda de prensa sobre este asunto mañana.



Resolución de la Conselleria de Educación