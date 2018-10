El primer edil admite que el gobierno «tuvo más prisa de la cuenta»

n ¿Qué pasa con los presupuestos ahora? Mientras que la sentencia sea recurrida no despliega sus efectos jurídicos. El Ayuntamiento tiene diez días para alegar en el Tribunal Superior de Justicia y si su recurso no es admitido lo hará ante el Constitucional. Pueden transcurrir años antes de una resolución firme. En fase de instrucción de esta demanda, el PP reclamó medidas cautelares antes de que se dictara sentencia para que se paralizara el presupuestos. El juzgado las denegó por el perjuicio que generaba para el municipio y el PP no apeló. Medidas cautelares ya no cabe pedir en fase de recurso. El primer edil José Manuel Dolón dijo que «como no puede ser de otra manera acatamos la sentencia, pero no la compartimos porque no se ha recogido ninguna de las alegaciones que presentamos, entre ellas que se había ido facilitando toda la información a los grupos de la oposición conforme el gobierno disponía de ella».

Dolón dijo que esta sentencia «no entra en el fondo de la cuestión que son los Presupuestos de 2018, que no están en cuestión, se trata únicamente de un tema de forma. Tuvimos más prisa de la cuenta y eso es lo que le han reconocido al PP», admitió el primer edil.

En opinión del alcalde ha sido una constante del PP en este mandato «impedir que se aprobara el presupuesto». El alcalde aseguró que la sentencia solo anula la comisión de Hacienda pero la sentencia dice claramente que también anula la convocatoria del pleno «y las resoluciones que de ellas dimanan».

«Paralizando el presupuesto se paraliza la ciudad, eso lo sabe el PP mejor que nadie, ha estado tres años intentando paralizar la ciudad. Es el amor que tienen a Torrevieja: cuanto peor mejor. Estamos confiados en que si se presenta el recurso será admitido por el TSJ», en palabras del primer edil.