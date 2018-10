El Consejo Escolar Municipal propone el día 2 de noviembre como no lectivo

La propuesta de no lectivos es del 2 de noviembre, 7 de dicembre y 18 de marzo, que es la que han trasladado los centros, según ha explicado el concejal José Hurtado ante las dudas de padres y profesores. La Generalitat ha exigido al municipio que decida los no lectivos por CEM, algo que el Ayuntamiento no hizo el pasado curso para este por problemas para confirmar a los nuevos miembros del órgano de representación.

El concejal de Educación José Hurtado (Los Verdes) ha aclarado hoy ante las dudas de padres y profesores de los centros educativos que el Consejo Escolar Municipal convocado de forma extraordinaria para el viernes a las 18.30 horas va a proponer que el próximo día 2 de noviembre sea día no lectivo. El edil admitió que la propuesta debió realizarse a finales del pasado curso pero explicó que el CEM no contaba con todos los datos disponibles de los centros para hacer la solicitud. En la misma propuesta también se solicitan como no lectivos el 7 de diciembre y el 18 de marzo, en función de la petición realizada a los centros.

El edil dijo que en otras ocasiones con la petición de información del Ayuntamiento a los centros sobre qué días no lectivos se querían solicitar ha servido para que la Generalitat los aceptara de oficio, pero no ha sido así en esta ocasión. Hurtado ha pedido disculpas porque el Ayuntamiento debería haber remitido la propuesta a la Conselleria con el acuerdo del CEM, aunque ha reiterado que en otras ocasiones Educación ha asumido la propuesta sin ese requisito. La Conselleria de Educación ha pedido en esta ocasión que se haga por decisión del Consejo Escolar.