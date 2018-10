Un conserje para el cole de La Matanza

El municipio envió ayer un operario tras la amenaza de protestar y no entrar al colegio.

Padres y profesores del Colegio Rural Agrupado Público de Infantil y Primaria «Azahar» de la Parroquia de La Matanza (Orihuela) tuvieron que «amenazar» al Ayuntamiento en la tarde noche del lunes con no entrar en las aulas ayer y protagonizar una protesta en el acceso si no lograba suplir la carencia de conserje. Un problema que con más o menos intensidad sufre esta comunidad escolar desde hace más de un año y medio.

El Consistorio oriolano, reaccionó y a primera hora, envió a un operario municipal, que normalmente realiza otras funciones, para evitar la manifestación a la que ya se disponían padres, madres y profesores poco antes de recibir la noticia de que tenían, por un día, nuevo conserje.

El profesorado ha tenido que ejercer de forma intermitente las funciones de conserjería mientras que el Ayuntamiento intentaba cubrir a duras penas la plaza durante todo ese periodo. Según padres y docentes por este tranquilo centro con 90 alumnos matriculados han pasado hasta cinco conserjes en los últimos quince meses. Ayer reclamaban que se resolviera el problema de forma definitiva. Esta carencia forma parte del día a día de los centros educativos ubicados en zonas rurales del extenso término municipal de Orihuela.

Cuando sí hay disponibilidad de plaza de conserje éste asume el don de la ubicuidad: el Colegio de Infantil de Virgen del Camino, con 30 alumnos en barracones, con la obra de un nuevo edificio en marcha, a diez kilómetros de edificio escolar de la Parroquia, también forma parte del mismo grupo escolar rural. Por lo tanto el mismo operario debe atender los dos centros a la vez.



Diseminado

El Colegio Azahar atiende a una población escolar diseminada a lo largo de más de veinte pequeños núcleos de población que forman parte de esta pedanía.

De hecho, la mayoría llegan al centro tras un recorrido en autobús escolar, entre bancales regados por el Tajo-Segura y antiguos cultivos de secano. Ayer una patrulla de la Policía Local atendía el acceso al centro. La competencia de resolver la falta de personal es del Ayuntamiento. Y no es fácil. Hay que conjugar los derechos laborales de los trabajadores con la flexibilidad de la bolsa de trabajo. Y es una situación que no solo se da en este centro. Por ejemplo, explicó ayer el concejal de Recursos Humanos, Rafael Almagro, si un conserje pide una excedencia mientras se resuelve su solicitud y toma días de asuntos propios el municipio no puede cubrir esa ausencia con personal de la bolsa de trabajo.

La Parroquia Matanza está a casi 11 kilómetros del casco urbano de Orihuela. A veces demasiado lejos y no solo en distancia.