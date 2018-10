La Vega Baja acogerá el congreso de la alcachofa más importante del mundo

La comarca alicantina de la Vega Baja se convertirá en la capital mundial de la alcachofa con motivo de la celebración del X Congreso Internacional de Alcachofa, Cardo y sus Especies Silvestres (X International Symposium on Artichoke, Cardoon and their Wild Relatives) que tendrá lugar del 12 al 15 de marzo de 2019 en Orihuela.

Esta cita, que se celebra cada tres años, es el evento internacional sobre alcachofa más importante del mundo y en el mismo se dan cita los investigadores y empresas más relevantes para el cultivo a nivel internacional.

El congreso regresa a España tras más de diez años de los simposios de Lorca (2006) y Tudela (2003) y tras su paso por Francia (2009), Italia (2012) y Argentina (2015) que fue la sede del último certamen.

La edición de 2019 está co-organizada por la Universidad Miguel Hernández (UMH) junto con las asociaciones Alcachofa de la Vega Baja y Alcachofa de España, a través de la ISHS (International Society Horticultural Science).

En el mismo, colaboran los Ayuntamientos de Orihuela y Almoradí así como diferentes entidades públicas y privadas que harán posible que este simposio sea un evento de relevancia internacional.

En la presentación del Congreso, que ha tenido lugar esta mañana en la feria Fruit Attraction de Madrid, el profesor en el área de Tecnología de los Alimentos de la UMH y miembro del comité organizador del simposio, Pedro J. Zapata, ha señalado que en este certamen se abordarán cuestiones de Innovación y Desarrollo relacionadas con todo el proceso productivo de la alcachofa y su evolución desde el campo hacia la mesa.

En este sentido, habrán sesiones especializadas en biodiversidad, mejora genética y variedades; también se hablará de producción, agua y nutrientes así como de asuntos relacionados con la postcosecha como el procesado y la calidad.

También se van a abordar temas relacionados con la economía y el marketing junto a las propiedades nutritivas y saludables de esta hortaliza; entre otros.

El objetivo de este encuentro, apunta Pedro J. Zapata, es que "todo el concocimiento científico que se genere en el congreso alrededor de estos asuntos se pueda transferir al sector para que apliquen todos los avances y las técnicas más novedosas en la mejora del cultivo. De ahí la importancia en hacer coincidir en el mismo a empresas e investigadores".

En la presentación del Congreso también han estado presentes el presidente de la Asociación Alcachofa de la Vega Baja, Diego Martínez, Marga Guilló de la asociación nacional Alcachofa de España, el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, y el diputado de Fomento, Sebastián Cañadas; quienes han incidido en lo relevante que es esta cita que va a suponer un gran estímulo para el sector. Además, han añadido que es una excelente oportunidad para que los científicos conozcan de primera mano el cultivo de la zona y las empresas productoras.



Sesiones científicas, visitas y jornadas técnicas

El congreso está estructurado en tres partes: por un lado se van a llevar a cabo sesiones científicas para profesionales sobre los últimos avances producidos en el sector que se van a celebrar los días 12 y 13 de marzo en la ?Lonja de Orihuela?, sede principal del evento.

Durante la tercera jornada (14 de marzo) se realizarán visitas técnicas para conocer cultivos y empresas tanto de la comarca de la Vega Baja como de la Región de Murcia y se llevará a cabo un almuerzo en Almoradí con un menú protagonizado por la Joya de la Huerta.

En la última sesión (15 de marzo) se celebrará una jornada técnica dirigida a productores, agricultores y profesionales del sector donde se mostrarán los principales avances en I+D en temas relacionados con el cultivo, su manejo y los nuevos desarrollos en productos de alcachofa. El taller se celebrará en la EPSO (Escuela Politécnica Superior de Orihuela) de la UMH.



Zona productora de referencia

España es el tercer productor mundial de alcachofas y el primer exportador en Europa. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2017 se produjeron 223.150 toneladas de alcachofas. Las principales zonas productoras son la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana seguidas de Andalucía, Navarra y Cataluña.

En el primer semestre de 2018 se exportaron 11.586 toneladas de alcachofas procedentes de España, según las cifras de FEPEX (Federación de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas). Los principales destinos son Francia e Italia y, en menor medida, Países Bajos, Alemania, Bélgica y Reino Unido.