Una jueza anula el pleno que aprobó el presupuesto municipal de Torrevieja 2018

La resolución dice que no se justificó el carácter urgente de las comisiones previas ni por qué no se aportaron los informes que solicitó la oposición mayoritaria del PP.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Elche ha admitido el recurso interpuesto por el Partido Popular a los presupuestos municipales vigentes de 2018 por limitar el equipoo de gobierno el derecho a la información de la opocisión en las comisiones previas a la elaboración de las cuentas. El fallo contra la actuación del Ayuntamiento indica que el artículo 23.1 de la Constitución "protege y garantiza como derecho fundamental (...) el derecho fundamental a participar de los asuntos público, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".

El Partido Popular recurrió al juzgado contencioso porque el equipo de gobierno en minoría liderado por José Manuel Dolón (Los Verdes) convocó la comisión especial de cuentas de Hacienda el 7 de febrero de 2018 con un plazo de dos días para estudiar la documentación de los presupuestos y el posterior pleno extraordinario el 12 de febrero. En su recurso el PP indica que no se justificó la urgencia de la convocatorias. "Las convocatorias -dice el fallo judicial- carecen de la motivación necesaria y exigida en el artículo 80.1 po el que se aprueba el reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las entidades locales". Además, la sentencia considera acreditado que la administración local no emitió los informes "preceptivos interesados" por el Partido Popular. "La parte demandada no justifica la existencia del carácter urgente de la ni tampoco por qué no aportó los informes necesarios por los recurrentes con una antelación razonable como para que pudieran ser evaluados convenientemente".