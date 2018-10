Albaladejo dice que no le «consta» el fallo que anula el acuerdo sobre su sueldo

El diputado nacional y secretario local del PP, Joaquín Albaladejo, se pronunció ayer públicamente por primera vez sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ratifica la anulación del acuerdo plenario de Torrevieja por el que cobró dedicación exclusiva como concejal entre 2011-2015. Percibió 184.000 euros que el acuerdo ahora anulado consideraba compatibles con sus actividades privadas como agente de la propiedad, administrador de fincas y abogado.

Lo hizo para asegurar que no tiene «constancia, a día de hoy, administrativa, ni judicial, ni de ningún tipo» sobre la resolución judicial publicada por este diario hace dos semanas. «Desde el punto de vista personal tengo la certeza -dijo- de haber dado mucho a Torrevieja mucho más de lo que económicamente recibí. Me dediqué en cuerpo y alma a la ciudad. Lo que he recibido de manera pecuniaria en política, todo, he intentado ganármelo muchísimo más de lo que he recibido». Y añadió: «Respondo sobre mis actos, y por mi parte fue la petición de la compatibilidad que nadie ha puesto en duda y fue legal y ajustada a derecho», explicó. «Un acuerdo plenario del que lamento que se haya anulado el trabajo de los informes favorables de técnicos», recordó «para un acto en el que no actué».

Matizó que «tampoco está» para «sufrir noticias falsas» y que «se enmierde mi nombre desde hace once años. Se está dando una visión de Albaladejo como un ladrón que debe devolver dinero público. Les digo que por mucho que estiren este chicle no da para más. No da para ocultar que avalan al peor gobierno de la historia de Torrevieja». Lamentó también que la edil Serrano (PSOE) usara una foto de sus hijas menores «para meterse conmigo».