La inscripción para el multitudinario concurso de paellas se abre el 6 de noviembre

El edil no ha puesto límite al número de participantes al margen del concurso. El año fueron más de 180 grupos realizaron paellas.El Ayuntamiento pedirá que las gomas de butano para las paelleras estén revisadas y dentro del periodo de caducidad.

El concejal de Fiestas, Domingo Pérez, ha hecho públicas esta mañana, en rueda de prensa, las bases que rigen el concurso de paellas de las Fiestas Patronales y las del concurso de camisetas. El edil ha explicado que como en ediciones anteriores los participantes tendrán que presentar su solicitud en el PROP y que únicamente participarán en el concurso las primeras 80 inscripciones, el resto podrá elaborar su paella en el recinto de Ferias y Mercados –parque Antonio Soria- pero no entrará en concurso.

El edil ha señalado que la apertura del plazo de inscripciones será el próximo día 6 de noviembre y que se espera una gran participación en el concurso de paellas programadas en las Fiestas Patronales, una cita en la que el pasado año hubo 185 inscritos. En cuanto a las novedades, el edil ha hecho un llamamiento especial al cumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes y ha explicado que será necesario que las gomas de las botellas de butano cumplan con la normativa vigente. Como en la pasada edición no se autorizarán equipos de música particulares "en aras de la convivencia y para no interferir en las actuaciones" previstas por la concejalía de Fiestas.

Respecto al concurso de camisetas, que alcanza su segunda edición, Domingo Pérez ha animado a los grupos a concursar con lemas ingeniosos y chocantes.

El concejal Domingo Pérez en la presentación del concurso

Bases XXVIII Concurso de Paellas Fiestas Patronales

1. Podrán tomar parte en el concurso todas aquellas personas que lo deseen y se encuentren empadronadas en el municipio.

2. Podrán participar un máximo de 80 concursantes en orden de inscripción, con un máximo de una paella.

3. Las inscripciones y posterior asignación de espacios, en el recinto de mercados (Parque Antonio Soria), se realizará por riguroso orden de presentación de solicitudes en el Registro General del Ayuntamiento de Torrevieja, del 6 al 15 de noviembre de 2018.Los participantes deberán aportar en nombre del cocinero, nombre del grupo o peña, dirección y teléfono de contacto.

4. Todos los ingredientes correrán a cargo de la Concejalía de Festejos (con máximo de 1Kg. de arroz por concursante) excepto los recipientes, utensilios de cocina y paelleras.

5. Será obligatorio la debida homologación del paellero así como la homologación de la goma y su correcta fecha de caducidad.

6. Los participantes deberán presentarse en el recinto de mercados (Parque Antonio Soria) no antes de las 09.00 h.

7. El concurso comenzará a las 13:00 h y la degustación por parte del jurado se realizará de 14:00 a 15.30 h.

8. La presentación de paellas al jurado para su degustación se realizará por orden de inscripción y con un intervalo máximo de un minuto entre paella y paella.

9. No se aceptará ninguna paella que se entregue fuera del horario.

10. El jurado será designado por la organización.

11. Se establecen seis premios.

12. Se valorarán los siguiente ítems del 1 al 4: presentación, sabor, textura del arroz y punto de cocción.

13. A fin de no interferir en las actuaciones musicales previstas por la Concejalía de Fiestas para ese día y en aras de una buena convivencia no se autorizan equipos de sonido particulares dentro del Recinto.

14. La participación en este concurso significa la aceptación de las presentes bases.

Bases II Concurso de Camisetas Fiestas Patronales 2018

1. Tema: Las camisetas deberán contener alguna alegoría o alusión a Torrevieja, como por ejemplo el escudo de la ciudad, monumento de la ciudad etc. El resto del diseño será libre.

2. Podrán concursar todos los grupos inscritos previamente, bien por correo electrónico (fiestas@torrevieja.eu) o al teléfono 670501100, indicando nombre del grupo y datos de contacto. El plazo de inscripción es del 20 al 27 de noviembre de 2018.

3. El jurado será designado por la Concejalía de Fiestas.

4. Se establecen tres premios:

Premio al mejor diseño de Camiseta: Trofeo acreditativo.

Premio al mejor lema o frase ingeniosa: Trofeo acreditativo.

Premio a la camiseta más chocante: Trofeo acreditativo.