Una Torrevieja de la que sentirnos orgullosos

Yo vivo en una ciudad que me ha enseñado a vivir de cara al mar, donde la gran mayoría de sus calles te llevan al encuentro del Mediterráneo o de nuestras únicas lagunas y sus gentes. Estoy enormemente agradecido a Torrevieja, que me acogió hace más de 30 años y me ha brindado la oportunidad de contribuir a su progreso y desarrollo cada día. Con mi candidatura quiero hacer aquello que he hecho siempre, no he venido a ofrecer ni a vender, sino a trabajar por esta localidad; quiero hacerlo desde la política, sumando a mi experiencia y conocimiento de la administración local, la de un equipo cuyo compromiso y capacidad solo es superado por su honestidad.

Nuestra querida Torrevieja arrastra males asociados a una continua improvisación, realizada de espaldas al ciudadano. Este gobierno de la limpieza ha empezado a dar solución parte de ellos. Nuestra historia, bienestar y futuro van ligados a una relación respetuosa con los valores naturales, quiero dar las gracias a la nueva dirección del Parque Natural y a la Concejalía de Medio Ambiente por poner en valor y recuperar tanto el entorno de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, como otros espacios. A su vez tenemos importantes retos que alcanzar en la protección.

Seguimos acarreando en el empleo las consecuencias de la suma de crisis y mala planificación. No veo mejor solución que combinar inversiones con resultado a corto y medio plazo, como seguir fomentando el conocimiento e industria asociada, con el papel fundamental de las sedes universitarias, que nos darán frutos en el futuro. Tenemos tanto una rica oferta turística como una dura competencia. Confío en nuestro porvenir, pues estoy seguro de que cuanto mejor vivamos en Torrevieja, más atractivos seremos para los visitantes.

Yo creo que además de poder vertebrar la ciudad con buenas infraestructuras y transporte público, debemos hacerlo con una red de espacios verdes, peatonalizaciones y facilitando la movilidad en bicicleta; sé que es posible ir paliando las consecuencias de un mapa escolar provocado por la improvisación anteriormente mencionada. Tenemos las condiciones para ser un referente cultural y la capital administrativa de nuestro entorno, para ello necesitamos defender con contundencia y sin ventajismo político las inversiones, el desdoble de la Nacional 332; la CV-95 y llegada del ferrocarril, que eliminarán nuestro lastre en comunicaciones.

Si al igual que yo desde tu profesión, asociación o voluntariado, haces de nuestra bella ciudad un lugar mejor, si coincides conmigo en que además de recuperar la honradez hay que impulsarnos hacia el futuro. Entonces sí, te animo a unirte, para que juntos hagamos una Torrevieja de la que sentirnos orgullosos.