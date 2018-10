El alcalde defiende que la Diputación debería haber ejecutado ya el paseo de Punta Margalla

El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, calificó ayer de «indecencia» el hecho de que el exalcalde y diputado provincial por el PP, Eduardo Dolón, achaque al Ayuntamiento que la obra del paseo de Punta Margalla no esté ejecutada «cuando el Ayuntamiento no tiene nada que ver y cuenta con la partida económica necesaria para este proyecto». Y añadió que «el único problema que tiene el Ayuntamiento con el paseo de Punta Margalla es que no está hecho».

Según aseguró la licitación de la obra, su adjudicación, la firma del contrato, así como la supervisión de la ejecución de las mismas dependen íntegramente de Diputación. «Si no se han iniciado las obras –dijo el alcalde- es porque no se ha firmado el contrato entre la empresa adjudicataria y el organismo provincial». En la última reunión que mantuvo el Ayuntamiento con los técnicos de Diputación «se fijó como día para la firma del acta de replanteo de las obras enero de 2018 y su finalización se fijó antes de inicio de Semana Santa. Desde ese momento no se ha vuelto a saber nada».



Valoración económica

El primer edil recordó que en agosto de 2012 el anterior equipo de Gobierno presentó ante los medios de comunicación esta obra, y que salió a licitación por 1.111.904 euros y se adjudicó por 823.000 euros. Cuantía por la que posteriormente la empresa, parece ser, «no estaba dispuesta a ejecutar el proyecto. Y todo el problema es que hasta final de 2017 no se produce una adecuación del proyecto al dinero por el que la empresa estaba dispuesta a asumirlo -con ochenta mil euros más de presupuesto-. Esa es toda la realidad». Dolón incidió en «que lo único que ha hecho el Ayuntamiento en todo este procedimiento, además de encargar el proyecto de redacción a Plania, ha sido dotar esta obra con partida económica para cumplir con su parte». Sin embargo, esto solo se produjo ayer en Junta de Gobierno, más de un año después de la petición de la Diputación. El primer edil sostuvo que la obra se podía ejecutar sin ese formalismo porque la partida de 40.000 euros del a aportar por el Ayuntamiento iba a incorporarse igualmente, algo que no recogía la nota de prensa de ayer. El alcalde dijo que no entiende el motivo por el que se culpa al Ayuntamiento «ni por qué la Diputación no ha resuelto el contrato». El PP asegura que sin ese acuerdo de junta de gobierno de conformidad de Intervención con el modificado, que se produjo ayer, los técnicos de la Diputación no validaban la firma del contrato con la empresa.