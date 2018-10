Futura sala de autoaprendizaje y proyecto pionero de mediación

n La dirección de la EOI de Torrevieja ha puesto en marcha una iniciativa para dotarse de un aula de autoaprendizaje que esperan tener lista para el próximo año. El director de la Escuela explicó ayer que han recibido fondos de la Conselleria de Educación que les van a permitir viajar a las principales universidades europeas que están aplicando sistemas de autoaprendizaje para posteriormente poder implantar uno en la EOI de Torrevieja. Se pretende dotar al centro de un espacio con ordenadores y otros recursos para que los alumnos puedan aprender «a su ritmo» pero guiados por un profesor que les recomendará los materiales más adecuados que pueden utilizar para lograr mejorar la competencia en la que quieran mejorar.

La sala contará con proyección de películas, hemeroteca en distintos idiomas y otros recursos con los que lograr los objetivos propuestos. En el aula de autoaprendizaje la oferta de idiomas será superior a la que se imparte de forma reglada en el propio centro.

Por otra parte, el centro también está embarcado en sus aulas en un proyecto pionero de enseñanza y futura acreditación de«mediadores lingüísticos». Un proceso por el que «el usuario de la lengua no se preocupa de expresar sus significados, sino simplemente de actuar como intermediario entre interlocutores que no pueden comprenderse de forma directa, normalmente (pero no exclusivamente), hablantes de distintas lenguas». Una formación a medio camino de la traducción pero entendida como un «proceso de tender puentes para facilitar la comprensión en situaciones de comunicación entre hablantes de distintas lenguas y, en ocasiones, también culturas, que les dificultan o impiden la intercomprensión». Este proyecto también está en marcha en las Escuelas de Idiomas de Alicante y Elda.