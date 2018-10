La Escuela de Idiomas reclama a Educación tres grupos más de valenciano al quedarse sin plazas

La EOI ofrece además esta semana 626 vacantes de ruso, alemán, francés y español.

La enseñanza del idioma valenciano es la única de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Torrevieja para la que no quedan plazas. La dirección del centro ha reclamado a la Conselleria de Educación la creación de tres grupos más para el nivel más básico y el más avanzado dada la «altísima» demanda que no se puede atender en estos momentos. Juan Manuel Margalef, director de la Escuela, explicó que el objetivo de los alumnos que desean realizar estos estudios de enseñanza del valenciano es fundamentalmente obtener los certificados para cumplir los requisitos lingüísticos para acceder al empleo público en la administración autonómica. Pero también, aseguró, se da otra peculiaridad. Muchos de los solicitantes de matrícula están empezando desde cero. No saben nada de valenciano, pero tienen la intención de acceder al nivel medio o superior con el tiempo y aprender «sin prisa, por la titulación».

«Necesitamos dos o tres grupos más de valenciano» -en torno a 90 plazas más-dijo el director, quien concretó que en la actualidad hay 120 personas valenciano en la Escuela Oficial de Idiomas. La misma fuente señaló que el perfil de los estudiantes de valenciano es, sobre todo, el de personas que necesitan sacar la certificación para opositar, pero que también ha habido «un importante incremento de alumnos» en niveles más bajos, concretamente en el A2 «que fue el primero que se llenó con gente que no tiene prisa por la titulación y tiene ganas de aprender»

En este sentido el concejal de Educación, José Hurtado, dijo que «cuando chocamos con la realidad los propios hechos desmontan los habituales y tópicos argumentos demagógicos acerca de la supuesta imposición del valenciano». Esta situación de peticiones voluntarias de plaza en la EOI para estudiar valenciano se produce en una de las zonas castellanohablantes donde el debate sobre la política lingüística de la Generalitat se ha prolongado durante todo este mandato y con una diversidad social enorme, en el caso de Torrevieja 115 nacionalidades representadas en su censo. El porcentaje de solicitudes de exención en la asignatura de valenciano en Primaria, Secundaria y sobre todo Bachiller, muy elevado. En el caso de los bachilleres con la vista a evitar una supuesta rebaja en la nota media en la prueba de la PAU y para alumnos que desarrollan aprendizaje del valenciano en un ambiente complicado para impartir la materia - «hostil», en palabras del sindicato STEPV,- y sin las «ventajas» de las zonas valencianohablantes.

La falta de plazas de valenciano salió a relucir ayer con el anuncio del director y el concejal de Educación de Torrevieja de la oferta extraordinaria de vacantes en el resto de idiomas que se imparte en esta Escuela de Idiomas, que cuenta con más de 1.940 matriculados, sumando las delegaciones de Guardamar y Pilar de la Horadada. Ayer el concejal de Educación, José Hurtado (Los Verdes) y el director de la EOI de Torrevieja informaron de esta prueba extraordinaria de nivel para acceder a las plazas libres que han quedado en la escuela y que se realizará este viernes a las 10 de la mañana. Los interesados pueden, hoy o el día de la prueba recoger las tasas administrativas con un coste de 12 euros. El detalle de las plazas disponibles es el siguiente: 37 plazas para ruso, 112 para alemán, 160 para francés, 307 para inglés y 10 para español para extranjeros -donde ya hay matriculados 600 alumnos-.



Disponibles

En la comparecencia el edil de Educación manifestó de forma explícita el apoyo del Ayuntamiento a la EOI y recordó la importancia de la formación que ofrece en una ciudad tanta diversidad cultural. También quiso recordar que con motivo del Decreto de plurilingüismo del Consell la concejalía y el equipo de gobierno respaldaron que se atendiera la solicitud de que se implantara el idioma ruso en la EOI- petición que fue atendida-. También la petición de los padres y madres de los centros de enseñanza de Torrevieja para que hubiera «flexibilidad» en los planes experimentales e innovadores que desde los centros se planteaban como opción a los planes propuestos en el propio Decreto. Margalef explicó que la prueba extraordinaria de nivel se realizará el viernes.